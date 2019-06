Attaque 77 confirmó en Corrientes que es una de las bandas legendarias del rock argentino

Facundo Campos

@Facundo_Campos

Con más de 30 años de carrera, Attaque 77 ofreció un imponente y poderoso show de más de dos horas donde sus fanáticos de toda la región pudieron dar fe de que ocupan un merecido lugar dentro de las bandas legendarias del rock argentino. Ya consolidados como un power trío, el grupo dio un sólido repaso sonoro de su carrera con algunos infaltables himnos clásicos, presentaron su último álbum “Triángulo de Fuerza” y sumaron algunas canciones nunca antes tocadas en otras giras, ofreciendo una muestra de su metamorfosis musical que va desde sus orígenes punk hasta una actualidad con otras influencias musicales, combinando desde folclore hasta ska y rock and roll tradicional.

La banda oriunda de Flores se mostró consolidada como un verdadero Triángulo de Fuerza conformado por Mariano Martínez en guitarra principal y voz, Luciano Scaglione en bajo y coros y Leonardo De Cecco en batería, un núcleo duro de la formación que ya cuenta con 10 años desde que en 2009 el por entonces cantante y frontman Ciro Pertusi decidió dejar la banda y hacer su propio camino al frente de Jauría.

A su vez, el trío central de Attaque 77 se apoyó en Martín Locarnini en segunda guitarra y coros y Julián Méndez en teclados, quienes acompañaron sin fisuras el despliegue de un show donde recorrieron gran parte de su historia, desde “Dulce Navidad” hasta el último “Triángulo de Fuerza”.

Podrán pasar mil años...

Luego del recital preliminar de La Murga (banda correntina con más de 20 años de trayectoria), que fue la encargada de subir la temperatura del público, sin ningún tipo de prólogo los Attaque 77 subieron al escenario de Hangar para dar el primer puntapié en la mandíbula a los presentes con la poderosa “Lobotomizado”, canción que forma parte de su último disco “Triángulo de Fuerza” y que cuenta con la participación especial de Andreas Frege “Campino”, vocalista de la banda punk alemana Die Toten Hosen. El enérgico inicio presagiaba lo que sería una noche de mucho poder con momentos de nostalgia y recuerdos para un público de varias edades.

El calor del show continuó en ascenso con “América”, que al grito del pegadizo estribillo “¿Qué es lo que van a hacer?/ ¿A qué van a llegar?/ La paciencia no es eterna/con el pueblo no se juega” no sólo dieron una radiografía de la situación actual del país, sino también sirvió de prologó para lo que sería el primer gran pogo de la velada: sin descanso comenzó a sonar “Western” y el agite debajo del escenario se hizo realidad en un centenar de jóvenes (y no tanto) que saltaron y se empujaron rabiosamente.

“Gil” fue la siguiente canción de una lista de temas confeccionada para comenzar con algunas canciones clásicas y de corte punk. Posteriormente el bajista Luciano Scaglione dio su voz y su garra para interpretar “El Jorobadito”, cover de una canción de Los Auténticos Decadentes que se encuentra en el disco “Otras canciones” y que hasta su salida de la banda era interpretada por Ciro Pertusi.

“Gracias por apoyar a esta humilde banda de rock nacional que acaba de cumplir 30 años hace poco”, agradeció Mariano Martínez a los presentes que se agolpaban a los pies del escenario. A lo largo de sus más de tres décadas de carrera Attaque 77 visitó Corrientes en un puñado de oportunidades, donde supo cosechar seguidores fieles y fanáticos que atraviesan varias generaciones y acompañaron a la banda durante sus cambios de formación y evolución musical casi constante.

Tras las primeras interacciones con los fanáticos, el ritmo de la noche lejos de disminuir su marcha continuó in crescendo hasta que sonó uno de los primeros himnos reconocidos de Attaque 77 e hizo explotar a los fanáticos: los acordes de “El cielo esperar” empezaron a retumbar y desataron la energía contenida en un gran pogo y despararramaron los chorros de cerveza por los aires del lugar.

El show continuó con un clásico como “Setentista” y luego tuvo lugar otra de las canciones más pegadizas de su último álbum como “A cielo abierto”, donde la banda hace una crítica de la minería a cielo abierto en el país.

Uno de los pasajes más emotivos del recital se vio cuando Attaque 77 tocó “Amigo”, un tradicional cover de la canción del cantautor brasileño Roberto Carlos, donde los abrazos y la emoción de esas amistades (algunas de muchas décadas) presentes se hicieron notar en el público.

“Como salvajes”, tema que abre su último disco “Triángulo de Fuerza” continuó y demostró que las raíces punk de Attaque 77 continúan intactas. “Esta canción tiene 25 años y está dedicada a todos los políticos corruptos” fue la presentación de Mariano Martínez para dar pie al clásico “Chicos y perros”, uno de los himnos para los fanáticos de la banda.

Promediando el show, Scaglione nuevamente ofreció su voz para cantar “San Fermín”, tema en contra del maltrato animal y las corridas de toros que se convirtió en el emblema del disco Amén de 1995.

El intercambio con el público, sobre las canciones preferidas de los fanáticos, también tuvo lugar para algún cruce con algún seguidor. “Muy sexista tu comentario sobre las canciones para minitas. Acá mujeres y hombres estamos en la misma, no hay canciones para minitas ni para chaboncitos, así que con tu machismo andá para otro lado”, invitó Martínez a algún presente trasnochado que pidió que la banda no toque alguna canción con el pretexto de ser “para minitas”.

Luego del intercambio, la banda decidió interpretar dos canciones que hasta antes de la gira por los 30 años no habían sido tocadas, ofreciéndolas como regalo al público que los acompaña desde sus inicios. Así sonaron las baladas “Frente al espejo” y “El camino” que dieron un momento de descenso de energía del espectáculo.

“Ultima generación”, incluida en “Triángulo de Fuerza” sirvió para subir los decibeles del público y luego sonó otro de los clásicos de los 2000 como “Chanche” que incluyó un destacado solo de guitarra de Mariano Martínez.

Otras de sus últimas producciones como “María” anticipó el cierre del show y luego dio lugar a una de las grandes canciones que ya forman parte del repertorio del rock argentino y de las canchas de fútbol argentinas como “Hacelo por mí” y que desató uno de los momentos más altos en cuanto a alegría y energía en el público.

Pero tras los ya clásicos pedidos de “una más y no jodemos más”, los Attaque 77 decidieron regresar al escenario y una vez más agradecer al público correntino y sobre todo a quienes los siguen desde sus inicios y estuvieron en el primer show que brindaron en Corrientes en 1992. Tras cartón hicieron partes de “Angel” y “Luz” y luego retomaron fuerzas para interpretar otro himno rockero como “Beatle”.

“Arrancacorazones”, una de las baladas de rock más pegadizas de los primeros años de este siglo XXI, fue la elegida para ir despidiendo el show y luego sonó el himno por excelencia de Attaque 77: “Donde las águilas se atreven” causó el pogo más grande de una noche cargada de emociones, recuerdos, nostalgia y mucha energía.

La última canción de la velada, ante el insistente pedido de la hinchada de Attaque 77, fue la versión punk de “No me arrepiento de este amor”, canción originalmente de la cantautora de cumbia Gilda, pero popularizada por la banda punk oriunda de Flores que ya está arraigada en el sentimiento nacional del rock.

Público intergeneracional

El regreso de Attaque 77 a Corrientes para dar un sólido repaso de su carrera (que al ser tan prolífica y extensa pudo haber dejado muchas canciones queridas en el tintero) se caracterizó no sólo por un público compuesto por fanáticos que vinieron de distintas zona del NEA y otras provincias vecinas, sino también por el cruce de varias generaciones presentes: desde aquellos seguidores que comenzaron a escuchar Attaque 77 a fines de los 80 e inicios de los 90 a través de casettes o en la radio hasta adolescentes actuales que conocieron a la banda a través de las plataformas digitales de streaming musical o influenciados por sus padres y madres (fanáticos de décadas pasadas) o seguidores que ya pintan algunas canas.

También las remeras de rock se hicieron presentes y no faltaron logos y nombres habituales en recitales punk como las de 2 Minutos, Embajada Boliviana, Flema, The Misfits, The Ramones, The Descendents y otros tantos que dejaron su marca en la música.

El paso de Attaque 77 por la ciudad sirvió para ratificar su lugar dentro de las leyendas del rock argentino, no sólo apoyados en su prolongada trayectoria, sino también en una evolución musical marcada por grandes cambios de formación y una metamorfosis basada en la influencia de diversos estilos musicales sin abandonar sus orígenes punk. Ya sin Ciro Pertusi a la cabeza desde hace una década, la banda se consolidó como el “Triángulo de Fuerza” que se despliega en el escenario y con una identidad propia producto de una búsqueda, según lo manifestado por sus integrantes, de equilibrio irrompible e inoxidable entre sus músicos.