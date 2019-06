Dudan que se puedan suspender las PASO antes del proceso electoral

El proyecto que presentarán legisladores de Cambiemos de Mendoza para suspender las PASO apunta a descartar esa herramienta electoral "sólo cuando no hay competencia interna en los partidos, y se llegan a acuerdos por consenso", adelantó el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri (Cambiemos), uno de los firmantes del texto.



El objetivo es reformular el artículo 19 de la ley electoral, aseguró el legislador, y afirmó que la iniciativa está "en sintonía con otros proyectos que tienden a prever situaciones que no se pudieron prever inicialmente, como el supuesto de que no haya competencia interna, donde es un sinsentido obligar a votar a la ciudadanía".



El proyecto surgió a poco menos de dos meses de las internas convocadas para el 11 de agosto, en un momento donde dirigentes de distintas fuerzas políticas cuestionan la herramienta electoral de las PASO debido al gasto que demanda, teniendo en cuenta los diferentes acuerdos alcanzados para la elección de los candidatos a diferentes cargos.



Ayer, en la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, se hizo referencia al tema, según señaló a Télam uno de los funcionarios que participó del encuentro.



"El ministro Frigerio informó que las PASO le van a salir 4.300 millones de pesos al gobierno, una locura", sostuvo la fuente.



Sin embargo, en el Gobierno afirman que la única alternativa para eliminarlas debe ser por el voto del Congreso, donde presumen que no podrán obtener los apoyos para eliminar las PASO, según indicaron a Télam fuentes de la Casa Rosada.



Inclusive, el candidato a vicepresidente del oficialismo, el senador Miguel Pichetto, opinó hoy que "en todo caso "la ley (de las PASO) debería haber sido modificada con anterioridad".



"Tendrían que haberlo corregido antes, ahora en medio del proceso, lo veo complejo, y además creo que las reglas están para cumplirse, y el Gobierno no tiene ningún temor a la primaria", aseguró Pichetto.



Por lo pronto, desde la oposición, el jefe de bloque de diputados del FPV-PJ, Agustín Rossi, rechazó la iniciativa y consideró que "suspender las PASO es un mamarracho parlamentario" que, dijo, "demuestra el miedo que tiene el gobierno a perder las elecciones".



Tampoco ven con buenos ojos la iniciativa desde la propia Coalición Cívica, integrante de Cambiemos, ya que el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, referente de confianza de Elisa Carrió, anticipó su "desacuerdo" con el proyecto, y destacó la importancia de las PASO al sostener que "no se hacen tantos cálculos económicos con la democracia, y menos aún se cambian las reglas de juego en pleno proceso electoral".



En esa misma línea se manifestó la ex massista Graciela Camaño, quien consideró que es "imposible a mitad de camino pretender cambiar las reglas de juego. Se complica todo".



Por su parte, el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, dijo esta mañana que las PASO "deben cumplirse, ya que la ley no dice que se suspendan porque hay acuerdo" en las postulaciones de cada partido político, y dijo que eliminar esa instancia electoral "es una decisión política" que debería aprobar en el Congreso "la mitad más uno de los miembros de cada cámara".