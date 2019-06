Por problemas con el trámite de títulos se intervino el Centro de Educación Física N° 1

Tras meses de investigación y de acumulación de diversas denuncias, el Ministerio de Educación designó ayer a nuevas autoridades para comandar el Instituto Superior de Educación Física (Isef) N° 1 “Profesor Antonio Alejandro Alvarez”. Se trata de una rectora normalizadora que estará a cargo del establecimiento hasta que culmine una auditoría, en la que se pretende averiguar sobre la gestión de títulos para egresados, el funcionamiento de la cooperadora y el modo de realizar las inscripciones.

El director de Educación Física del ministerio, Humberto Fornaroli, aseguró en declaraciones radiales que “desde hace tiempo se viene investigando la situación del instituto”, ya que “sabemos que hay problemas en el ingreso, en los exámenes, en el funcionamiento de la cooperadora y en la tramitación y entrega de títulos”. Según especificó a El Litoral, la investigación comenzó a fines de febrero, a partir de la acumulación de quejas que vienen “desde hace varios años”.

Con respecto a los títulos, el funcionario detalló que son 75 los egresados que ya tramitaron sus respectivos diplomas, pero que aún no pudieron recibirlos, y no saben por qué. “La institución desde el 2008 no cuenta con la documentación que debe tener para confeccionar los títulos a los chicos, no existe el ‘libro matriz’. Sacaban la información para confeccionar los títulos de los legajos de los estudiantes, a dónde iban asentando las materias que cada alumno iba rindiendo”, manifestó.

Asimismo, Fornaroli agregó que en 2011 se pidió investigar el dinero que ingresaba a la cooperadora del Isef, en concepto de pago de carpetas de ingreso y exámenes, ya que, según denuncias, estos ingresos no se visibilizaban en mejoras para el establecimiento. “En 2016 se pudo conocer que ingresaron 600 mil pesos de fondos y en 2017 casi un millón de pesos y no se ven gastos en beneficio de alumnos, como compra de materiales”, mencionó.

“Lo de los títulos es lo más urgente, resolveremos eso y después iremos por el tema de los fondos, que es más complicado porque la cooperadora tiene personería jurídica”, subrayó el funcionario.

Pese a todo, Fornaroli remarcó que las clases continuarán dictándose normalmente porque la investigación irá por una vía administrativa; y estimó que la situación “se iría normalizando a fines de agosto o a principios de septiembre”. Al mismo tiempo, aseguró que los egresados recibirán sus títulos. “Ahora se van a registrar las firmas nuevas de las autoridades para que se puedan firmar los nuevos títulos”, garantizó.