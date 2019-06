Fundación necesita más apoyo para luchar contra las adicciones y alimentar a 450 chicos

Con los escasos recursos que dispone, la fundación Chamigo Porá de Bella Vista brinda distintos servicios a la comunidad: mantiene cinco comedores y realiza distintas actividades destinadas a brindar contención a quienes están atravesando dificultades como consecuencia del consumo de drogas. Por conmemorarse hoy el Día lnternacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se concentrarán en la plaza Pedro Ferré para realizar una actividad especial.

Si bien la citada entidad fue beneficiada tiempo atrás con el programa municipal Presupuesto Participativo Joven 2018, admiten que necesitan mayor ayuda estatal para poder seguir desarrollando sus tareas.

Considerando en este punto que de la fundación dependen cinco comedores que funcionan en distintos barrios de la ciudad. En ninguno de ellos cuentan con un espacio físico propio. Por eso elaboran y sirven la comida en la casa de vecinos o en sitios al aire libre.

Recientemente les prestaron un playón perteneciente al Ejército, pero sin permiso de obra, por lo que no pueden construir. Pero a la falta de un edificio donde funcionar, se suma que en algunos predios donde brindan alimentos para los chicos, no tienen luz eléctrica ni agua potable.

Esto implica que tenga que trasladar hasta casi 100 metros, las ollas cargadas, tablones y los utensilios necesarios.

Pablo Altamirano, el presidente de la fundación, en diálogo con El Litoral comentó que “en un terreno estamos armando un comedor con nailon y maderas. Esos elementos nos fueron donando”. No obstante, acotó que “sin ayuda del Estado se hace muy difícil dar respuesta a tantas necesidades”.

Precisamente por eso, recordó que “el año pasado presentamos el proyecto “Ni un pibe menos por la droga” que fue seleccionado en el cuarto lugar en el programa Presupuesto Participativo Joven. De ahí conseguimos $150 mil”. Luego, precisó que “en una primera etapa nos entregaron ollas, una anafe, cucharones y utensilios de cocina por un total de $20 mil. Y ayer recibimos unos $3.300 aproximadamente en pinturas, electrodos, disco de sierras circulares y otras herramientas con las que vamos a confeccionar los regalos para el día del niño, que son juguetes en madera”.

Luego, acotó, nos entregarían el resto de los recursos pero todavía no hay una fecha definida.

Origen

“Chamigo Porá” surgió en el 2016 cuando Pablo Altamirano, actual presidente y fundador, se mudó de Buenos Aires a Bella Vista. Tras superar su pasado vinculado al consumo de sustancias, decidió ayudar a personas que estuvieran pasando por situaciones similares. Y así comenzó a impulsar actividades que, con el transcurso de los meses, se ampliaron.

Con las personas que se fueron sumando, comenzaron a organizar jornadas fútbol para chicos a fin de promover la práctica deportiva como un modo de prevención del consumo de drogas. Paralelamente iniciaron un “grupo de ayuda mutua” y las tareas se extendieron a las charlas en colegios, instituciones y a distintos talleres.

Sobre esto, Altamirano explicó que “con el grupo de ayuda mutua nos reunimos tres veces por semana, pero como no tenemos un lugar físico -por ejemplo- se nos hace difícil sumar especialistas. Y realmente es un gran déficit no poder contar con psicólogos y médicos que acompañen el proceso de recuperación”.

Capacitación

Más allá de esas limitaciones, utilizando lo que aprendió en una diplomatura brindada de manera conjunto por el Sedronar, el Gobierno provincial y la Unne, Altamirano presentó varios proyectos para realizar talleres y charlas en colegios. Por esa vía consiguió desarrollar actividades referidas a la prevención de adicciones en la Escuela “Fe y Alegría” y en el colegio N° 344 “Prefectura Naval Argentina”. Además de continuar trabajando en esas instituciones, esta semana comenzarán a dictar un taller de carpintería en el colegio Nuestra Señora de Itatí.

Mientras que hoy, en el marco Día Internacional de Lucha Contra las Adicciones, se concentrarán en la plaza Ferré. Allí, visibilizarán tanto las actividades que están desarrollando como así también la necesidad de tener un espacio físico y más recursos para atender casos de adicciones y seguir brindando alimentación a más de 450 chicos.

Trabajo

Otra de las tareas que realizan está vinculada a la creación de “unidades productivas de trabajo”, que son emprendimientos que reúnen a pequeños productores, trabajadores independientes o desocupados. En este caso, “nos relacionamos con el Movimiento de Trabajadores Excluidos y somos 6 personas las que contamos con un salario complementario. Por eso desarrollamos tareas de albañilería y también tenemos huertas porque uno de los objetivos es tratar -por ejemplo- de hacer más huertas. Así, podemos usar lo producido en los comedores y el excedente, venderlo”, concluyó Altamirano.