Comienza la temporada

La semana próxima comenzará la temporada de remates de reproductores en todo el Norte del país, en un año donde pujan un escenario financiero complejo con la calidad de reproductores que ofrecen las cabañas en el NEA para el mejoramiento de la ganadería. Las cabañas preparan su mejor genética para poner en la pista, en un sector que sólo en Corrientes, movió más de $600 millones en remates y exposiciones durante 2018.

La “temporada alta” de remates de reproductores comienza la semana próxima en Corrientes, con subastas de toros y vaquillonas que se realizarán en distintos puntos de la provincia. Principalmente con las razas Braford y Brangus, Corrientes tiene una vasta oferta de genética.

Con las razas Braford y Brangus como principales actores en el mercado de reproductores, en la provincia de Corrientes hay programados 14 remates auspiciados por la Asociación Braford Argentina (ABA) y 9 por la Asociación Argentina de Brangus (AAB) para esta temporada. Muchos de ellos son el mismo evento comercial –cabañas o remates que presentan animales de ambas razas-; no obstante el movimiento de reproductores es muy importante.

Si se traduce a nivel NEA, con Corrientes, Chaco y Formosa como provincias donde se realizan los eventos, los remates auspiciados por Braford son 30; mientras que Brangus auspicia 39 eventos comerciales en la región. No hay que dejar afuera a la raza Brahman, de la cual se desprenden las dos razas más importantes en la actualidad. En este sentido, Brahman auspicia 8 remates este año en Corrientes, Chaco, Formosa y Norte de Santa Fe.

En cuanto a las expectativas para la venta de reproductores en este 2019, las mismas aún son moderadas. En la región sólo se realizaron un remate especial de vientres Braford a principios de mayo en Mercedes, donde el promedio de las vaquillonas registradas fue de $34.440.

Mientras que en los remates de las Exposiciones Nacionales de Braford y Brangus, realizados a principios de junio, los promedios en Braford fueron de $166.363 por las vaquillonas preñadas y $161.083 por los toros; mientras que en la Gran Nacional Brangus los promedios fueron de $191.371 por las hembras y $201.200 por los machos. No obstante, en ambos remates hubo hembras que se vendieron en el orden de los $40.000 y machos a precios mínimos de $75.000 y $100.000, respectivamente.

“Si bien el escenario económico y financiero puede repercutir, la apuesta permanente de los productores por mejorar su producción en el campo es un factor que juega a favor de la comercialización para esta temporada”, dijo Víctor Navajas, presidente de la Asociación Argentina de Brangus.

Desde Braford, su flamante titular, Tiziana Prada, consideró que “somos conscientes que la situación está complicada, pero esto es una apuesta a mediano y largo plazo para que el productor mejore sus rodeos; comprar un toro o un vientre registrado es garantía de mejores números en el campo”, señaló la presidente de ABA.

Del otro lado de la balanza hay un factor fundamental que es la situación financiera del país. Las tasas de interés actuales no son las mejores para financiar la inversión en reproductores, y si bien se ven algunas mejoras en los números, el escenario no es el mismo que años anteriores.

“El año pasado en este mismo remate tuvimos hasta un año de plazo y en esta edición del remate sólo tuvimos el plazo que dimos las cabañas”, explicó Carlos Urioste, de cabaña Santa Clara y Yuquerí, luego del remate especial de vientres del que participó la cabaña a principios de mayo en Mercedes.

La semana que viene en Virasoro y Mercedes, respectivamente, serán los dos primeros remates de reproductores del año, en un mercado que en 2018, sólo en remates físicos y exposiciones, movió más de $600 millones y significa una de las cadenas de valor que tiene la economía provincial.