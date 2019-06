Se negó a declarar el docente acusado de abuso en San Roque

El auxiliar docente de una escuela de San Roque, acusado de abusar de al menos siete alumnos se abstuvo de declarar y continuará detenido. Su abogado tramitó la excarcelación.

Juan Arregín, abogado de los menores dijo en declaraciones a Radio Dos dijo que los chicos empezarán a declarar en Cámara Gesell en el mes de julio.

“El viernes prestó declaración la persona que está acusada de abusar de sus alumnos, y su abogado presentó el pedido de excarcelación por las siete denuncias en su contra, y el Juzgado debe decidir si corresponde que esté en libertad.

Y señaló que al docente auxiliar imputado, de la escuela de San Roque “lo trasladaron a la Comisaría Primera de San Roque”. Además, el abogado querellante, mencionó que “había miedo de que haya una pueblada, por esta situación y lo llevaron de Mantilla de nuevo a San Roque”.

Asimismo, sobre el auxiliar imputado expuso que “esta persona es familiar de muchas personas con espacios preponderantes en la ciudad, familiar del docente a cargo de la cátedra que dictaba, es familiar indirecto del comisario del pueblo, tiene familiares vinculados a la actividad política”.

Por otro lado, sobre cuándo declararán los menores en cámara Gesell, dijo que “el juez de Instrucción Nº 2 les va a tomar a partir del lunes declaración indagatoria, para que amplíen la denuncia y va a haber un docente citado a declarar que es quien fue el primero al que los niños le manifestaron su situación”.

En ese mismo sentido, el abogado Arregín, mencionó que “en este momento los chicos están teniendo contención que brinda el Ministerio de Educación, los psicólogos forenses todavía no los han evaluado”.

Sobre el pedido de excarcelación y su postura respecto con a él, sostuvo que “estoy en contra, no es lo por los hechos denunciados, sino que el Código de Procedimiento de Corrientes dice que cuando el delito tiene más de 8 años de prisión y si existe un riesgo procesal, no correspondería el otorgamiento de este derecho, por lo que el fiscal y el juez no deberían apartarse de lo que dice el Código”.

Al ser consultado si se entrevistó con los menores, expresó que “no, opté por no entrevistarme con los chicos porque carezco de herramientas para afrontar la situación, pero si los chicos quieren contar alguna situación antes de la cámara Gesell estamos disponibles”.