Todo indica que Teglia se hará cargo el lunes de Boca Unidos

Si bien es política del club no anunciar oficialmente ninguna contratación hasta que no esté firme el vínculo, todo indica que Daniel Teglia se pondrá al frente del plantel de Boca Unidos que iniciará el lunes los trabajos de pretemporada.

El técnico, oriundo de Villa Constitución (provincia de Santa Fe) se despidió ayer de Central Córdoba de Rosario, club al que dirigió sin gran repercusión la pasada temporada en el torneo de la Primera C.

A Teglia se lo aguarda por Corrientes el fin de semana para firmar el vínculo que lo unirá a Boca Unidos, donde reemplazará en el cargo a Carlos Mayor, quien decidió continuar su carrera en la B Nacional con Almagro, para estar próximo a sus afectos familiares, según comentó, ya que tenía un año más de contrato con el club.

Tras no lograr su objetivo de regresar pronto a la B Nacional, el equipo aurirrojo iniciará tres meses antes su preparación para buscar revancha en el torneo Federal A, que en la próxima temporada se dividirá en dos zonas (norte y sur) con un ascenso por cada grupo.

Sin embargo, la meta inmediata de Boca Unidos está muy cerca. El cuerpo técnico que asuma deberá alistar en forma inmediata un equipo para afrontar con la mayor seriedad posible el compromiso ante el campeón de la Superliga, Racing Club, en la vuelta del equipo correntino a la Copa Argentina.

El compromiso ante La Academia, el último de la llave de los 32avos. de final, está programado para el domingo 21 de julio, en sede y horario a confirmar por la organización, aunque todo indica que el partido eliminatorio se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús.

La idea de la dirigencia es afrontar dicho encuentro con la base del plantel que terminó jugando el torneo Federal A en el cruce eliminatorio ante Desamparados de San Juan, con excepción de los futbolistas que ya no pertenecen más al plantel, como son los casos de Crivelli, Carniello, Palma, Mbombaj, Ledesma y Cáceres.