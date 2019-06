Taragüy y Curne se despiden de la primera fase

La fase clasificatoria del Torneo Regional NEA de rugby comenzará a cerrarse esta tarde cuando se enfrenten Taragüy y Curne en el único partido previsto por la décimo cuarta fecha. Si bien los dos equipos ya están clasificados en forma directa a semifinales, incluso no podrán variar sus posiciones, se trata de un partido especial dado que son los finalistas de las últimas tres temporadas y los Universitarios no pueden triunfar desde el 2017.

Taragüy (55 puntos) se aseguró el primer lugar de la posiciones con un rendimiento firme en la parte defensiva y con variantes para desequilibrar en ataque, principalmente cuando utiliza el juego desplegado.

Por su parte, Curne (47) quedó segundo producto de un rendimiento con altibajos a lo largo del presente año. El conjunto chaqueño mostró renovación en su plantel y hasta el momento no logró la solidez requerida como equipo.

Durante la primera rueda, en Resistencia, Taragüy se llevó la victoria por un exiguo 6 a 3 en un partido trabado y con pocas opciones de anotar tries.

Luego del partido de esta tarde, los dos equipos tendrán descanso el próximo fin de semana, aguardando a los ganadores de los cuartos de final para disputar la instancia semifinal del Regional de primera división.

La décimo cuarta fecha se completará mañana con tres partidos. En esa jornada se definirán los tres pasajes disponible a los cuartos de final. Hasta ahora, el único clasificado es San Patricio. Los otros cinco participantes tienen posibilidades de avanzar.

Según el programa de cotejos, todos comenzarán a las 16.15, para el fin de semana es el siguiente:

Hoy: Taragüy vs. Curne (Felipe Gorrochategui). Mañana: Regatas vs. San Patricio (Mauricio Escalante), Sixty vs. Aranduroga (Juan B. Zubieta) y Aguará vs. Capri (Diego Colussi).

Regional C

El torneo Regional C Desarrollo de rugby llegará hoy a su fin, cuando Italiana de Charata viste a Lomas de Posadas en la final que dará inicio a las 16.00. La localía fue determinada por sorteo a través de Lotería Nacional.

Los dos protagonistas clasificaron para jugarán jugar la Promoción con con los equipos que terminen del tercero al octavo lugar de la B.