Sufragio en el Penal Nº 6: la experiencia de elegir tras las rejas y en multiple choice

El panorama del domingo electoral, con escenas de votos que se multiplicaron en diferentes puntos de la ciudad, también se imprimió en la Unidad Penal Nº 6, donde desde las 8.30 una decena de internos se movilizaron desde sus celdas hasta la Escuela para Adolescentes y Adultos Nº 71 con el fin de ejercer su derecho cívico y volver a tener en sus manos la libertad de elegir.

Es que como ocurre desde el 2003, los procesados que cumplen prisión preventiva tienen la posibilidad de elegir a su candidato.

Las autoridades de mesa llegaron puntual a las 7, armaron el cuarto oscuro, prepararon las planillas como así también el padrón de los electores privados de libertad. Mientras tanto, los efectivos policiales convocaban por pabellón a los internos para participar del sufragio.

La organización en el establecimiento educativo es similar al de los comicios generales, sin embargo el procedimiento de voto es completamente distinto. “Tenemos padrones diferentes y no contamos con boletas exhibidas dentro del cuarto oscuro, sino que disponemos de una planilla diseñada por la Junta Electoral de la Provincia”, explicó a El Litoral la presidenta de mesa Mabel Medina, quien además es directora de la Escuela Nº 71.

Funciona un sistema de boleta única donde figuran los nombres de los diputados y senadores (junto a la información del partido). Como en un “multiple choice”, en dicha planilla el votante debe marcar con una cruz su elección. “Nosotros les disponemos de un fibrón para que ellos marquen”, señaló Pedro Vallejos, el suplente.

Hasta el sobre es diferente, dado que lleva impreso el nombre de la jurisdicción. “Los internos son de diferentes sitios, así que cada localidad tiene su planilla. Por ejemplo, en Goya se elige también Defensor del Pueblo. Por todo eso, debido a la variedad de municipios, los sobres están divididos por ciudad de origen”.

Votación

Durante los domingos de elecciones, aquellos que cumplen prisión preventiva se reencuentran con sus DNI, ya que Seguridad Interna les devuelve el documento identitario para que participen del sufragio.

Para ello marcan su elección en la boleta única, esa planilla se introduce al sobre, previamente firmado por las autoridades de mesa. Una vez que concluye el sufragio se entrega un troquel, pero en esta oportunidad no se distribuyeron dichos comprobantes.

Experiencias

En esta ocasión el registro de los electores privados de libertad de la provincia estuvo conformado por 88 personas. Tres de ellas, de la Unidad Penal Nº 6, comentaron a este medio su experiencia de sufragio y además manifestaron preocupación por la situación de pobreza.

Juan Galarza (53 años), que desde hace más de dos años se encuentra detenido, expresó: “Desde hace tiempo que venía pensando a quién votar, no voy a negar que es más difícil elegir desde adentro porque no podemos ver lo que sucede afuera, pero hoy vine completamente decidido. Esperemos que los que sigan en el mandato puedan pensar en los sectores más humildes que siempre son los más castigados, y la pobreza sigue afectando a los que menos tienen”.

En ese mismo sentido habló Adolfo Esquivel (54 años), quien destacó que nunca faltó a ninguna elección. “Hace ocho meses que me encuentro en este penal y jamás me negaría a votar. Además, tenemos asesores educativos que nos ayudan en la escuela y nos incentivan a estar informados para poder elegir”. Consultado respecto a los temas de coyuntura que le preocupan, Adolfo señaló: “Sin dudas la pobreza. Nos preocupa a todos porque cada vez vemos más personas carentes de pan”.

Asimismo, Hugo Pérez (54 años), quien está detenido hace un año y 4 meses, manifestó: “Emití mi voto con la esperanza de que los que asuman aprendan a mirar a su alrededor, a caminar por las calles para ver las necesidades del pueblo y buscar soluciones para el sector más humilde”.

Cierre

“Todo se desarrolló con normalidad, tanto que para las 10 votaron todos los que teníamos confirmados. Por lo general hay mucho interés por participar y siempre son muy pocos los que deciden no hacerlo, en esos casos se realiza un acta para dar cuenta”, explicó Mabel Medina, directora de la escuela que funciona en el penal. A su lado, el suplente Pedro Vallejos indicó: “Tuvimos una buena jornada y la votación se realizó sin mayores inconvenientes”.

Las autoridades de mesa, como en las demás escuelas de la provincia, se quedaron hasta las 18 para el cierre de la jornada y entregar las urnas al Correo Argentino.