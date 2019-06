Daltonismo, la importancia de empezar temprano

En la retina hay dos tipos de células que detectan la luz. Esas células se llaman bastoncillos y conos. Los bastoncillos solo detectan la luz y la oscuridad y son muy sensibles a los niveles bajos de luz. Los conos detectan los colores y están concentrados cerca del centro de la visión. Hay tres tipos de conos: unos detectan el rojo, otros el verde y otros el azul. El cerebro usa la información que envían los conos para determinar el color que percibimos.

El daltonismo puede ocurrir cuando un tipo o más de conos están ausentes, no funcionan o detectan un color diferente de lo normal. El daltonismo grave ocurre cuando los tres tipos de conos están ausentes. El daltonismo leve ocurre cuando los tres tipos de conos están presentes, pero uno de ellos no funciona bien. Detecta un color diferente de lo normal.

Hay distintos grados de daltonismo. Algunas personas con deficiencias leves para ver los colores detectan los colores normalmente cuando hay buena luz pero tienen dificultad en la luz tenue. Otras no pueden distinguir ciertos colores en ningún tipo de luz. La forma más grave de daltonismo, en la cual todo se ve en distintos tonos de gris, es poco común. El daltonismo suele afectar ambos ojos por igual y se mantiene estable a lo largo de toda la vida. Por lo general se nace con daltonismo, pero en algunos casos puede adquirirse más tarde en la vida. Un cambio en la manera de ver los colores puede indicar la presencia de un problema más serio. Toda persona que note un cambio en la manera en que percibe los colores debe consultar a un oftalmólogo.

Primeros indicios

Los síntomas del daltonismo pueden ser desde leves hasta intensos. Muchas personas tienen síntomas tan leves que no se dan cuenta de que tienen deficiencia de color o de que no ven bien los colores. A veces se nota un problema solo cuando el niño aprende los colores.

Los síntomas incluyen:

l dificultad para ver los colores y su brillo de la manera usual

l no poder notar la diferencia entre distintos tonos de un mismo color o entre colores similares. Esto sucede mayormente entre el rojo y el verde o entre el azul y el amarillo

Salvo en la forma más grave, el daltonismo no afecta la agudeza visual. La incapacidad absoluta para ver ningún color y ver todo en tonos de gris se llama acromatopsia. Esta afección es poco común y a menudo está asociada a:

l ambliopía

l nistagmo

l sensibilidad a la luz y visión

deficiente

Los defectos de la visión de color causados por una enfermedad no se entienden tan bien como los defectos congénitos. El daltonismo debido a una enfermedad específica a menudo afecta cada ojo de manera diferente, y suele empeorar con el tiempo. La pérdida de la visión de color adquirida puede ser el resultado de daño a la retina o al nervio óptico.

¿Quién está en riesgo de

contraer daltonismo?

Los hombres tienen un riesgo mucho mayor de nacer con daltonismo que las mujeres, quienes rara vez tienen este problema. Se calcula que uno de cada diez hombres tiene alguna forma de deficiencia de color.

Ciertas enfermedades pueden aumentar el riesgo de tener deficiencia de color adquirida, entre ellas:

l el glaucoma

l la diabetes

l la degeneración macular

l la enfermedad de Alzheimer

l la enfermedad de Parkinson

l el alcoholismo crónico

l la leucemia y

l la anemia falciforme

Ciertos medicamentos también pueden aumentar su riesgo de contraer daltonismo. La hidroxicloroquina (Plaquenil) puede causar daltonismo. Se usa para tratar la artritis reumatoide, entre otras afecciones.

Diagnóstico y tratamiento

La prueba consiste en mostrarle un dibujo formado por puntos multicolores. Si no tiene deficiencia de color, podrá ver los números y formas entre los puntos. Si no puede ver los colores, tendrá dificultad para encontrar el número o la forma en el dibujo. Es posible que no lo vea en absoluto.

No hay ningún tratamiento para el daltonismo congénito. Generalmente no causa ninguna discapacidad apreciable. Sin embargo, hay lentes de contacto y anteojos especiales que pueden ayudar.

Su oftalmólogo puede tratar las formas adquiridas de daltonismo. Para ello deberá tratar la enfermedad subyacente o cambiar el medicamento que lo causó.

Fuente: American Academy of Ophthalmology

Curiosidades: ceguera a los colores

Por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO)

La ceguera a los colores es una condición que atrajo mucho la atención de los estudiosos e investigadores. Platón, en el diálogo sobre la naturaleza del saber, el Teeto, fue uno de los primeros en plantear que la percepción del color se trata de un fenómeno complejo y muchas veces subjetivo. El primer caso documentado parece haber sido un informe de Turbevile, un oculista de Salisbury, que presentó en el año 1684 el caso de una joven que aparentemente pudo haber sido ciega a la totalidad de los colores.

Pero fue el británico John Dalton quien describió científicamente por primera vez, y en una forma clara, la ceguera a determinados colores; afección que el mismo sufría. En 1794 presentó ante la Royal Society un informe titulado "Hechos extraordinarios en relación con la visión de los colores". Desde entonces, esta anomalía genética ligada al cromosoma X que afecta a casi al diez por ciento de los hombres de todo el mundo, se conoce con el nombre de daltonismo. Dalton ocupa también un lugar relevante en la historia de la ciencia sobre todo por su teoría atómica que expuso en varias conferencias.

En nuestro país el daltonismo fue abordado tempranamente por el Dr. Pedro Lagleyze, quien en su tesis titulada "Cromatoscopía" del año 1882 alertaba sobre el peligro que representaba esta afección, puesto que en los servicios ferroviarios y navales las maniobras estaban regidas especialmente por señales con luces coloreadas. Las autoridades sanitarias y la comunidad oftalmológica tomaron rápida conciencia de este problema y se dispusieron en varios hospitales los más modernos aparatos y pruebas para su detección.

El Dr. Héctor Rebay publicó en el año 1932 el folleto "Cegueras cromáticas" cuya tapa ilustra esta nota. Se trata de una excelente descripción clínica de la enfermedad y sus diferentes variantes. En el mismo se incluye una clase dada a los alumnos de la facultad que conserva la vitalidad que una exposición oral tiene. En un pasaje de su relato hacía hincapié en que lo imprescindible era detectar a los daltónicos que tuvieran responsabilidad en medios de transporte a fin de evitar accidentes, ya que en otras actividades el defecto no representaba peligro alguno. Decía: "qué importa que un daltonista se dedique a pintar, pintará mal pero con eso no matará a nadie. Que importa que elija mal sus prendas de vestir, como aquel médico, citado por Lagleyze, que perdió a su novia poniéndose un pantalón rojo punzó creyendo que era gris perla".