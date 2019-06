Arrancó el escrutinio definitivo y las fuerzas se alistan para las Paso

Mariana Blanco

@MaryanaBlanco

Sin grandes sobresaltos, comenzó ayer el escrutinio definitivo de las legislativas provinciales. El calendario local se superpone con las conversaciones por las alianzas y candidaturas de cara a las primarias de agosto. La cúpula del PJ convocó al Consejo Provincial. En ECO están a la espera de las definiciones nacionales que puedan emanar de la mesa chica de la UCR, en la cual participa el gobernador Gustavo Valdés.

Con un gran número de fiscales y 15 mesas habilitadas para escrutar, arrancó ayer el conteo definitivo de las elecciones del pasado domingo, en cuya contienda se disputaron 15 bancas de diputados, 5 de senadores, concejales en 53 Municipios y dos defensores del pueblo, uno en Goya y otro en Gobernador Virasoro. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición señalaron a El Litoral que no habría grandes diferencias con la tendencia que marcó el escrutinio provisorio, que dio como ganador a Encuentro por Corrientes (ECO), con un 60 por ciento de los votos.

Sin embargo, estaban atentos a la posibilidad de modificaciones en algunas comunas donde la brecha de sufragios fue muy tenue, como el caso de Mocoretá, Mariano I. Loza y La Cruz. “No pretendemos encontrar grandes variaciones en este escrutinio definitivo, sí consolidar lo que se ha obtenido, que se traduce en cargos legislativos, y recuperar y sostener en el caso de Municipios donde hubo poca diferencia de votos”, señaló a este diario el apoderado del Frente para la Victoria (FPV), Félix Pacayut.

Una de las controversias de la jornada fue el conteo y admisión de partidos municipales. Uno de los casos fue el de Ladrilleros Unidos que sacó más de 5 mil votos en Capital. Algunos apoderados se quejaron sobre una presunta consignación errónea de los sufragios del sello, recientemente socio de ECO.

Esa misma tarde la Junta Electoral se expidió sobre el planteo. “La Junta resolvió seguir como indica el artículo Nº 112 en su inciso 6 del Código Electoral Provincial y, de acuerdo con ello, se dio instrucciones a los presidentes de mesa para estudiar acta por acta. Si no tiene ningún error en su configuración, debe darse por válido”, informó a El Litoral el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño.

Primarias en vista

“El Partido Justicialista tiene que hacer borrón y cuenta nueva de lo que ha pasado este domingo”, aseveró Pacayut. El justicialismo intentará avanzar con la construcción de un consenso, luego de una fallida interna que culminó con la hiperfragmentación del peronismo en las legislativas provinciales. “Hicimos todo lo que no había que hacer”, señaló, no obstante, llamó: “Representemos con dignidad a aquel segmento del pueblo correntino que nos ha dado su voto de confianza”.

“Este sábado debemos juntarnos de nuevo para las Paso de agosto y tener en vista la posibilidad de recuperar el Gobierno nacional con el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández”, expresó el diputado. Así, anunció una nueva reunión del Consejo Provincial del PJ.

En el radicalismo no hay grandes sobresaltos. “Estoy trabajando con los otros partidos que comprenden ECO, tenemos que ver cómo hacer el próximo miércoles. Estamos a la espera de definiciones de algunas cosas, pero todo se va a presentar con normalidad”, dijo a El Litoral la apoderada de la fuerza gobernante y electa senadora, Graciela Rodríguez.

Mientras avanzan con los papeles. El 12 de junio finaliza el plazo de inscripción de alianzas para las Paso y se desconoce si el peronismo federal acompañará a la UCR en el armado nacional. Por el momento, según expresó Rodríguez, las candidaturas no están definidas, aún se analiza muy internamente.

“Trataremos de preservar la mayor cantidad de partidos en ECO+Cambiemos”, indicó la senadora. El abanico electoral comienza a desplegarse.