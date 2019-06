En el recuento definitivo de votos se dilucidará quiénes son los ediles electos en Mariano I. Loza, Mocoretá y La Cruz

Comenzó ayer en la Legislatura Provincial el recuento definitivo de los votos emitidos el último domingo. En este contexto, cuando llegue el turno de revisar los resultados provisorios de Mariano I Loza, Mocoretá y La Cruz, se sabrá quiénes son los nuevos concejales electos.

Tal como informó El Litoral, en Mariano I. Loza se generó una controversia con respecto a si en la elección ganó ECO o el FPV. Una cuestión no menor, considerando que allí solo se renueva un concejal.

De acuerdo con un recuento que realizaron en la localidad, por siete votos de diferencia, se habría impuesto el candidato del Frente para la Victoria, Franco Pacheco. No obstante, los representantes de las alianzas en competencia resolvieron esperar el escrutinio definitivo para así oficializar quién finalmente ocupará la banca en el recinto de Mariano I. Loza.

Diferente es la situación en Mocoretá. Allí, no hay dudas del triunfo de ECO. “Para concejales, obtuvimos más del 60%, y para legisladores, más del 70%”, destacó el actual intendente y senador electo Henry Fick. En este sentido, comentó que “de acuerdo con nuestras planillas, por 10 votos de diferencia, logramos obtener las dos bancas que se renuevan en el Concejo. Pero Vecinos por Mocoretá considera que en realidad una le correspondería a ellos”. Por eso, “hay que esperar el recuento definitivo y allí se sabrá con certeza”, afirmó Fick en diálogo con El Litoral.

Similar es el caso en La Cruz, donde ECO se impuso con 2.510 sufragios. Mientras que el segundo frente más votado, Compromiso Cívico y Social, cosechó 1.680. Aunque también aguardarán el escrutinio definitivo para dilucidar cuántas bancas le corresponde a cada una de las boletas citadas.