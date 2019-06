Juzgado comunicó por qué no habilitó la salida de ex funcionaria que está con prisión domiciliaria

Luego de que el abogado de la ex funcionaria de Perugorría que está con prisión domiciliaria manifestara su malestar porque el Juzgado de Instrucción no habilitó que su defendida viajara con su hijo enfermo, el citado organismo emitió un comunicado.

“En primer lugar manifiesto mi hondo pesar por la lamentable pérdida que afecta a los seres queridos de la persona fallecida y hago votos para que Dios Todopoderoso pueda aliviar su dolor”, expresó el juez Martín Vega en el inicio del escrito que difundió ayer.

Luego continuó: “En relación al tema puntual que se ha reproducido en los medios de comunicación debo manifestar que la señora Patricia Yolanda Vera se encuentra imputada y procesada en causas penales que tramitan en el Juzgado a mi cargo y fue beneficiada con la prisión preventiva domiciliaria por la especial situación de salud de su hijo Brian, de 21 años”.

“El pasado 3 de junio a las 12. 45, el abogado defensor de Vera, José Luis Gelmi Berecoechea, presentó en el Juzgado un escrito comunicando que Brian padecía de neumonía y que sería trasladado a la ciudad de Goya para recibir allí tratamiento”, agregó.

Seguidamente, detalló que “solicitó la autorización para que Vera lo acompañe en el traslado y se quede con el mismo hasta su recuperación” (sic). Sin acompañar certificado médico que fundamente sus manifestaciones”.

Ante esta situación, el magistrado alegó que “la decisión que adopté en el caso fue la única que legalmente me encontraba autorizado a implementar, no haciendo lugar provisionalmente al pedido por la amplitud del mismo y teniendo presente la igualdad ante la ley, en relación al resto de otras personas que también se encuentran detenidas”. Asimismo, aclaró que “la atención médica y tratamiento del paciente jamás fue negada por este Tribunal. El deceso de Brian se produjo el mismo día de la presentación a las 19.30, en la ciudad de Goya. Es decir, poco más de seis horas con posterioridad al pedido”.

“En lo demás los hechos han ocurrido de la forma que se relata precedentemente y la corroboración de los mismos se encuentra asentada en las constancias documentales que existen en el Juzgado de Instrucción y Correccional a mi cargo”, aseveró. Y por último, consideró que “la tergiversación de los hechos en nada favorece el ideal de verdad y justicia que debe imperar en este tipo de situaciones con un trasfondo triste y cuyo desenlace escapa a toda posibilidad humana”.