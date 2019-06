Ferro aprovechó las bajas en Comunicaciones y lo eliminó

Comunicaciones sufrió anoche el mal de ausencias y terminó perdiendo frente a Ferro Carril Oeste 72 a 69 en el quinto y decisivo juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Basquetbol.

En conjunto mercedeño no pudo hacer pesar la localía dado que volvió a contar con un plantel diezmado por las bajas de Miguel Gerlero y Novar Gadson. En tanto, que en el último capítulo, también se tuvo que retirar Selen Safar por una lesión.

Pese a estas circunstancias, Comunicaciones se mantuvo en partido hasta los últimos segundos pero los tiros finales fueron sin efectividad.

Con baja efectividad comenzó el juego Comunicaciones. La puntería no estuvo calibrada en los tiros de tres puntos (0 de 5 en el cuarto nicial y 2 de 7 en el segundo), por lo tanto tuvo que sacrificarse en defensa y buscar otras variantes para anotar.

La visita claramante apostó al juego interior para atacar y allí tuvo a Charles Mitchel (15 puntos) para desequilibrar, pero además encontró buenas acciones con la versatilidad de Mauro Cosolito atacando el aro o lanzando desde el perímetro.

Después de un cuarto con bajo goleo (solamente 13 puntos), Comunicaciones ajustó el traslado del balón, buscó mayor cantidad de pases y aparecieron algunas opciones claras para anotar.

La paridad en el juego y la escasa brecha en el marcador fueron una constante en el complemento.

Con la rotación de jugadores, parecía que la visita podía encontrar la forma de quebrar al rival, sobre todo cuando pudo correr en el ataque.

Sin embargo, Comunicaciones reaccionó con los mismos argumentos. Defensa, recuperación y corridas en la ofensiva para adelantarse 62 a 58.

Esa intensidad no la pudo mantener en la recta final pese al buen trabajo de Matías Bortolín en la lucha por los rebotes que le dieron segundas opciones de tiros a sus compañeros.

Con la salida de Safar, el local se quedó sin recursos para llegar al gol y Ferro lo aprovechó. Un triple de Sebastián Orreste comenzó a a definir el pleito, y desde la línea de tiros libres aseguró la victoria.

Comunicaciones tuvo las últimas acciones a su favor, claro que no pudo romper el cerco defensivo del Verdolaga que lo obligó a realizar tiros muy forzados y sin efectividad sellando su suerte en la presente temporada.