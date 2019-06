“Hay que internacionalizarse y agresivamente ser lo más competitivo posible”

El ministro de la Producción, Jorge Vara, resaltó en la apertura del Seminario de Exportaciones Forestoindustriales que “es mucho más lo que tenemos que lo que puede absorber el mercado interno”.

Vara resaltó la importancia de este encuentro y dijo que “en el caso de nuestra provincia, está fuertemente en la agenda la exportación, o sino no podemos crecer”.

“Tenemos un campo muy limitado, salvo con las casas de madera, una asignatura algo pendiente en donde se podría crecer, pero en realidad es mucho más lo que tenemos que lo que puede absorber el mercado interno”, explicó. “Hay que internacionalizarse, mirar para afuera y agresivamente tratar de ser lo más competitivo posible para avanzar en la exportación”, afirmó Vara ante las posibilidades que se le abren a la madera correntina en el mercado externo. “Si partimos de la base que tenemos la posibilidad de cortar diez millones de toneladas al año, y una tasa anual de crecimiento de 14 millones según el último relevamiento -de las cuales maderables podrían ser unos 10 millones y estamos cortando unos 4 millones- está claro que podemos hacer mucho más”, ejemplificó.

Según el ministro, la provincia cuenta hoy con unos 27 millones de toneladas de madera en pie stockeadas “porque no se ha estado explotando”, con lo cual se podría “acelerar el proceso en los próximos años hasta alcanzar un nivel aceptable”. “En la medida que vayamos avanzando en valor agregado, ese va a ser el mayor desafío. De alguna manera ya se viene creciendo, pero tal vez no al ritmo que deberíamos y por eso el mismo sector y el Gobierno vienen acelerando estos procesos”, concluyó el funcionario.