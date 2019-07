Estalló la interna entre Emilio Monzó y Elisa Carrió

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, intentó romper Cambiemos y, en especial, la relación política entre ella y Mauricio Macri.

“Conmigo trabajó parte del PJ para que yo rompa con Macri, desde mayo del año pasado hasta enero de este año. Tuve un enviado del kirchnerismo, que me conoce mucho, que me dijo: ‘¿Lilita, vos vas a romper?’. Pero estaba en realidad mandado por Monzó”, explicó. Luego, contó que el enviado era el ex legislador Julián Domínguez.

Ayer, el presidente del bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot, le respondió a la líder de la Coalición y la criticó duramente por sus cuestionamientos a Monzó, al presidente de la Nación y a diferentes integrantes del gobierno nacional. “En los últimos años a los argentinos nos ha tocado ver la peor versión de Carrió”, sostuvo.

“A mi no me sorprende. Carrió rebobina rápidamente y pide disculpas bastante seguido. No sé si lo hará en este caso. Todo lo que dijo es mentira. Es absolutamente falso. Posiblemente el propio Julián Dominguez se encargará también de negarlo”, precisó.