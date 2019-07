Pelloni acusó a La Cámpora, que salió a responderle

La diputada nacional de Unidad Ciudadana y precandidata a intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sostuvo ayer que “es muy grave lo que dice la monja Martha Pelloni”, quién afirmó que “La Cámpora es el brazo armado del narcotráfico”, y advirtió que por sus declaraciones Pelloni “puede tener consecuencias judiciales”. “Es muy grave lo que dice Martha Pelloni. No puedo creer y no entiendo a qué se refiere. Puede tener consecuencias judiciales”, arriesgó Mendoza, integrante de la agrupación kirchnerista que dirige Máximo Kirchner.

Pelloni, líder de la Red de Infancia Robada, había afirmado en las últimas horas que “La Cámpora es el brazo armado del narcotráfico de la política de Cristina”. “Me cuesta pensar que Pelloni no hable de la gente que muere de frío y salga a acusarnos de narcotraficantes. Puede ser que haya alguien de la política atrás”, dijo la diputada nacional y precandidata a intendente de Quilmes por el Frente de Todos en declaraciones radiales a la FM Futurock.