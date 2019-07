Valdés presentó a sus precandidatos: “Los correntinos no queremos volver al pasado”

El gobernador Gustavo Valdés presentó ayer a los precandidatos de la lista Verde de ECO+Juntos por el Cambio. “Los correntinos no queremos volver al pasado”, peroró e instó a trabajar para no padecer “la discriminación” kirchnerista. Reivindicó el federalismo de Mauricio Macri que permite hoy a Corrientes marchar hacia el desarrollo para combatir la pobreza con infraestructura y apertura al mundo.

Dijo que “esa será la misión como diputados nacionales de Jorge Vara, Susana Benítez, José Fernández Affur y Carla Vallone, quienes conjugan lo que somos”.

El acto de presentación se desarrolló en el salón Lapacho del club San Martín. El lugar estuvo colmado de militantes, dirigentes, funcionarios y legisladores, destacándose entre ellos el senador provincial, ex gobernador y titular del radicalismo correntino, Ricardo Colombi; el vicegobernador y presidente de Proyecto Corrientes, Gustavo Canteros; el senador nacional y líder del Partido Popular, Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados y titular de ELI, Pedro Cassani; y el intendente local, Eduardo Tassano.

Para iniciar el acto se rindió homenaje al ex presidente Fernando de la Rúa. Luego fueron presentados los precandidatos.

La producción

De Jorge Vara, ministro de Producción y primer precandidato a diputado nacional, se destacó: “Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, desarrolló actividades docentes, es productor arrocero, fue productor de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y desde 2009 es ministro de Producción”.

Cuando Valdés se refirió a su candidatura, sostuvo: “Es el hombre indicado por su trayectoria, su conocimiento y su valía como ser humano”.

La educación

Susana Benítez, segunda precandidata. “Ejerció la docencia como maestra, profesora de Nivel Secundario y Superior, ocupó cargos directivos, en la función pública fue asesora de la Subsecretaría de Trabajo, en el Ministerio de Educación se desempeñó como técnica y directora general de Planes y Proyectos Especiales, fue directora general de Planeamiento e Investigación Educativa, directora general de Educación Privada y desde el 2015 es ministra de Educación y durante su gestión se promulgó la primera y única ley de Educación de la provincia de Corrientes”.

El Gobernador indicó que su elección como candidata radicó en que “al desarrollo se llega con el conocimiento y únicamente aquellos pueblos que invierten en educación son los que progresan”.

La experiencia

De José Fernández Affur se indicó: “Nació en Mercedes, es empresario, organizador de eventos importantes como Expo Apicc y los Carnavales Correntinos. En 2011 asumió como diputado, con 332 proyectos presentados, autor de la Ley de Educación Emocional que hace a Corrientes la única provincia con esta legislación”.

Al referirse a su designación, Valdés señaló: “Valoramos la experiencia de un hombre que se ha destacado en la vinculación entre la gente y los gobernantes con una ponderable labor como diputado”.

El interior y la mujer

Al ser presentada Carla Vallone, se informó: “Es escribana, abogada, militante del Partido Popular, oriunda de Esquina, profesional independiente, miembro y colaboradora de diversas entidades de bien público”.

Valdés dijo que fue elegida como candidata porque “el interior también tiene que empujar y porque las mujeres tienen un rol central en esta nueva Argentina”.

“Es una lista que conjuga lo que somos cada uno de los militantes y los partidos que conforman Juntos por el Cambio que queremos que se siga dando y los cambios son como la libertad, porque cuando uno no sigue trabajando el cambio, las cosas parecen que tienden a volver a su situación anterior y los correntinos no queremos volver al pasado”, planteó.

Provincia que no

se doblegó

Valdés advirtió: “No tenemos que olvidarnos qué pasó en la Argentina, porque el anterior Gobierno nacional azotaba a los correntinos, mientras nosotros le decíamos que no nos doblábamos”.

“Y acá estamos de nuevo, parados, dando el debate por el progreso y desarrollo de Corrientes”, arengó.

“Soportamos la discriminación por cómo pensábamos y ese era el anterior modelo: perverso y mezquino”.

El federalismo

Contrastó esta situación al asegurar que “hoy la situación ha cambiado, porque el presidente Macri decidió devolverle el federalismo económico a las provincias”.

Y aclaró que “el kirchnerismo también maltrataba económicamente a los propios, incluso, a Córdoba que acudió a la Justicia por la coparticipación”.

Apertura al mundo

Luego consideró la política exterior y sentenció que “no podemos volver al pasado del aislacionismo de la economía cerrada” y elogió en este aspecto la actual gestión, porque “salieron a abrir la economía y a trabajar en la inserción de la Argentina en el mundo”.

Política social y Justicia independiente

Valoró la política social que lleva adelante la Nación con créditos populares.

“Nosotros queremos un Estado nacional que le dé a las provincias su lugar, que ese poder discrecional de la Nación cada vez se vaya reduciendo más y que realmente tengamos un sistema de distribución de la coparticipación que nos haga dignos, eso es calidad de Estado y construir una república de iguales, eso es trabajar juntos para construir un país diferente”, sintetizó.

Desarrollo

“Corrientes tiene que abrirse al mundo, a través de tres puertos que estamos construyendo”, dijo sobre los proyectos de Ituzaingó, Lavalle y El Sombrero, entendiendo que “si no tenemos desarrollo, no combatimos la pobreza”.