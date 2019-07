Con “Pepe” Cazorla se va una página grande del periodismo correntino

La profesión de informar tiene sus particularidades. Las noticias, para quien debe difundirlas pueden aparecer como neutras, pero también están las que generan alegría, emoción, pero también aquellas que generan tristeza. De esta última es la que damos cuenta en esta edición con el fallecimiento ayer de nuestro querido “Pepe” Cazorla.

A los que tenemos la responsabilidad de hacer El Litoral la noticia nos golpea muy de cerca. “Pepe” trabajó durante cerca de 45 años en la sección Deportes del diario, a la que ingresó en 1966, ocupando durante los últimos quince años el cargo de jefe del área. Además, estuvo durante un tiempo similar colaborando por la mañana con la parte administrativa de la editorial.

José Cazorla Fábrega nació un 10 de julio de 1946 en Barcelona, España, pero el destino quiso que con su familia se trasladara a Corrientes, ciudad en la que se radicó al comienzo de la década del 50 en el barrio Libertad.

Los “picados” de fútbol con los vecinos y amigos de juventud derivaron en la creación del Club Colón, del que fue socio fundador, ostentando el cargo de secretario “vitalicio”.

Sin embargo, no fue esa pelota de la que se enamoró, sino de una de color naranja, cuando Edmundo Viviani que vivía en el mismo barrio lo llevó al Colegio de Arbitros de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc), donde fue secretario durante la presidencia de Osvaldo Ceballos.

Durante su extensa trayectoria en El Litoral, Cazorla realizó la cobertura periodística de torneos locales, provinciales, la ex Liga Nacional B con Alvear y Córdoba como protagonistas, y numerosos campeonatos argentinos, el máximo certamen a nivel selecciones por esa época. También estuvo en torneos internacionales como el Sudamericano de Asunción de 1968 y el disputado en 1969 en Montevideo.

En 1979, un año después de que la selección de Argentina obtuviera su primer título mundial de fútbol, “Pepe” viajó a España, donde le realizó un reportaje a Mario Alberto Kempes, quien venía de consagrarse goleador y figura del equipo dirigido por César Luis Menotti, el que se publicó en las páginas del diario decano.

Trece años más tarde volvió a su país natal, esta vez de manera particular. No obstante, pudo más su costado de periodista, interrumpiendo sus vacaciones para llegarse hasta Sevilla, donde entrevistó al técnico Carlos Salvador Bilardo y al en ese entonces futbolista, Diego Simeone.

Cazorla supo ser también integrante de varias comisiones directivas del Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (Cpdc), y de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), y ya entrado en años le despertó el interés por el golf, deporte que tuvo por “hobby” y del que supo disfrutar una vez a la semana con mayoría de compañeros de trabajo de El Litoral.

De trato bondadoso y afable, “Pepe” le dio cabida en las páginas del matutino a todos quienes llegaban hasta la redacción del diario buscando difundir alguna actividad, desde el deporte menos conocido al más importante.

Una serie de enfermedades que aparecieron en coincidencia con los últimos años de trabajo fueron deteriorando su salud. Hasta que el físico le dio, siguió de cerca su pasión por el básquet, ya en tiempos de Liga Nacional con los equipos correntinos de Regatas y San Martín siendo protagonistas del certamen; y también tuvo la posibilidad de ver cristalizado su sueño en realidad: la inauguración del estadio de su querido Colón.

Desde estas líneas ingratas, pero que al mismo tiempo buscan dejar impreso para siempre en la tinta sobre el papel, quien fue en vida José Cazorla Fábrega, el acompañamiento en el dolor y el deseo de resignación a su esposa e hijos por tamaña pérdida. Con él se fue una página grande del periodismo correntino. ¡Hasta siempre Pepe!

R.D.P.