River inicia un exigente semestre: se pone a prueba frente a Gimnasia

River Plate, bicampeón de la Copa Argentina, iniciará hoy oficialmente la temporada 2019/20 en San Luis, sin refuerzos, con el partido por 16avos de final del certamen federal ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Unico Parque La Pedrera de Villa Mercedes, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TyC Sports.

El ganador de este cruce se encontrará en los octavos de final con Godoy Cruz de Mendoza, que el domingo venció en Córdoba a Huracán, en definición por penales.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que todavía no cuenta con refuerzos, debutará oficialmente en la segunda parte del año con un partido que le servirá de preparación para el principal objetivo, que será la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Cruzeiro, de Brasil.

El Millonario realizó una exigente pretemporada en Estados Unidos que incluyó amistosos ante Chivas de Guadalajara (5-1) y América (2-0), y ahora tendrá su primer examen con algunas bajas importantes ya que no estarán a disposición Franco Armani, Milton Casco, Matías Suárez y Lucas Pratto.

Los primeros tres porque se sumaron al plantel hace unos días, luego de participar con el seleccionado argentino en la Copa América de Brasil, mientras que el “Oso” Pratto arrastra una fisura en el sacro, un hueso que se encuentra entre la columna vertebral y la pelvis.

La otra ausencia pasa por el delantero Ignacio Scocco, quien todavía se recupera de la lesión en el gemelo derecho que lo mantiene inactivo desde el 17 de marzo.

Justamente un mes después, en Salta, el conjunto de Núñez obtuvo el pase a 16avos de la Copa Argentina tras superar a Argentino de Merlo por 3-0.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por su parte, también comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Diego Pozo, el ex arquero mundialista con Argentina en Sudáfrica 2010 que también tendrá su estreno como director Técnico.

El equipo “mensana”, que se prepara para la nueva Primera B Nacional, ya dejó en el camino a un representante de la Superliga en los 32avos de final, al vencer a Aldosivi de Mar del Plata por 1-0 en Temperley.

De aquel equipo que dirigía José María “Chaucha” Bianco, quien había logrado llegar hasta los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Superliga, sólo quedan cuatro futbolistas: el arquero Tomás Marchiori; los defensores Diego Mondino y Leandro Aguirre; y el mediocampista Santiago López.

Con la llegada de Pozo, ex arquero de Colón y Huracán, el club incorporó a Brian Alferez, Iván Ramírez, Lucas Carrizo y Renzo Vera, quienes se perfilan para debutar desde el arranque.

Por el lado de River, el “Muñeco” Gallardo sólo tendría una duda y es en el mediocampo, donde pelean por la titularidad Exequiel Palacios y Leonardo Ponzio.

River y Gimnasia de Mendoza volverán a enfrentarse de manera oficial luego de más de cuarenta años. Los cuatro partidos registrados se jugaron en los torneos nacionales de 1970 y 1975.

En los primeros dos encuentros, en 1970, se alternaron los triunfos: River ganó por 2-1 en Buenos Aires y Gimnasia repitió el resultado en Mendoza.

En 1975, empataron el primer partido en Mendoza y después el Millonario se impuso por 2-0 en Buenos Aires.