El doctor López Rosetti habló de encontrar el equilibrio entre la razón y la emoción

La conferencia del doctor Daniel López Rosetti fue, sin duda alguna, la más convocante en términos de público de la cuarta jornada de la Feria Provincial del Libro en el predio del ex Regimiento 9. El autor del best seller “Equilibrio”, se refirió justamente a lo que plantea en su libro y reflexionó respecto a encontrar ese punto medio entre la razón y la emoción.

La actividad estaba programada para las 19 en la estación Auditorio, con capacidad para 300 personas, sin embargo, por la cantidad de personas que se acercó a escuchar al especialista en estrés, la organización resolvió que se traslade al escenario y así nadie quede afuera.

Previo a la disertación, el médico brindó una conferencia de prensa donde habló de cómo se decidió a dedicarse a lo vinculado con el estrés y las emociones, se refirió a las enfermedades que siempre tienen un componente somático y otro psíquico y de la necesidad de “reparar” en las emociones y sentimientos para sentirnos mejor.

Señaló que “la medicina va avanzando y cambiando, hoy tengo 61 años y cuando me recibí a los 22 no había tomografía computada, ni resonancia magnética nuclear, usábamos el examen físico y el principal elemento de diagnóstico era el oído, escuchar al paciente”.

“En un período de tiempo no tan largo, la medicina ha evolucionado mucho, en la actualidad mucho tiene que ver con la psicobiología, vinculada a los fundamentos biológicos de nuestros pensamientos y sentimientos. No se puede separar la emoción del pensamiento”, sentenció.

Subrayó que la ciencia sabe que razón y emoción están “mucho más relacionadas”, y por eso, “de algún modo, la emoción decide y la razón justifica”.

De acuerdo al especialista, las personas toman decisiones porque “tienen ganas, deseo, necesidad íntima, pulsión”, y después el pensamiento redondea todo eso y da una respuesta que es socialmente entendible para los demás.

Enfatizó en el hecho de que el avance de la ciencia es extraordinaria, “tan rápido y veloz que me gusta sostener que es un conjunto de verdades transitorias”. Sin embargo, “las grandes preguntas, necesidades y cuestionamientos siguen siendo los mismos que se planteaban los filósofos Sócrates, Platón y Eráclito”.

Enfermedad-sentimiento

Con respecto a las enfermedades, afirmó que “todas son psicosomáticas, tienen un componente psíquico y uno somático. Incluso algo absolutamente físico tiene una repercusión psicológica”.

“Si uno se lastima un dedo con un martillo, estamos hablando de un trauma físico, sin embargo, hay una emoción que lo acompaña”, agregó.

Y fue aún más allá, al aseverar que “las personas no se definen por lo que piensan, sino que son la mezcla de emociones y sentimientos que las constituyen”.

Ego y empatía

El doctor López Rosetti subió al escenario puntualmente a las 19, y comenzó diciendo que buscaba que su conferencia tenga una “utilidad” concreta para las personas que asistieron a escucharlo.

Seguidamente habló de la importancia de encontrar un “equilibrio” entre la razón y la emoción.

Propuso reflexionar sobre lo que pensamos, sentimos y decimos, y se detuvo en la “exageración del yo” o como lo denominó: “ego del agrandado”. Llamó a trabajar para evitar este tipo de “ego” que “te sacar felicidad” y así contribuir a sentirte mejor.

También planteó un tratamiento para el ego, y aconsejó pensar en tres cosas como medicamento: un telescopio, un reloj y una bacteria. Lo primero para observar lo infinito del universo, lo segundo para darse cuenta de que el tiempo no se puede volver atrás y lo tercero para observar que aunque microscópica, puede infectarte y llevarte a la muerte. Por eso, abogó por ser cada día más empático, “poniéndose en el lugar del otro” .

Libro y música

Finalmente, al cierre de la jornada de ayer se realizó, también en el escenario, la presentación del libro “Memoria y recuerdo”, que retrata la trayectoria musical de las Hermanas Vera.

Las chamameceras estuvieron acompañadas por los autores Carlos Lezcano y Juan Pedro Zubieta.