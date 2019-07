Ciberacoso, problemática que se presenta entre alumnos cada vez más pequeños

En la 9ª Feria Provincial del Libro continúa la presentación de trabajos literarios y también de investigaciones. En este marco, se presentó el libro “Ciberacoso en la educación secundaria”, de Patricia Noemí Ríos. La docente dialogó con El Litoral y explicó de qué se trata el acoso en las redes sociales.

En base a un estudio que realizó en una escuela pública en la ciudad de Corrientes, comentó que los insultos que se dan en comunidades virtuales son trasladados a las escuelas y, otras veces, a espacios públicos como plazas donde hasta se han enfrentado grupos. A la vez, expresó que se debe trabajar en la prevención ya que hoy la franja etaria de los grupos involucrados es menor a la de años anteriores.

“Empiezan en las redes sociales y, a veces, ese insulto se hace físico y llega a las escuelas, que es el lugar donde más tiempo pasan y donde se cristaliza todo. Antes se veía más cómo las peleas en redes sociales se trasladaban a las plazas donde los chicos gravaban videos agrediendo a otros”, señaló Ríos a este diario.

Al respecto, indicó que “en el centro de la ciudad no se están viendo más estas situaciones en las plazas, pero sí pueden encontrarse en barrios de la periferia”. “Filman estas peleas con el principal propósito de ser expuestos”, dijo y agregó que “el castigo produce más dolor”, y que hay que trabajar en la prevención.

“Cuando hago la licenciatura en mi carrera, me permito estudiar sobre el ciberacoso en la educación secundaria. La pregunta de mi investigación se basó en si influían estos insultos en el desenvolvimiento de los alumnos, en el abandono escolar y si también se vinculaban con las adicciones”, expresó a este medio gráfico.

En relación a los cambios en los últimos años, comentó que “puedo observar que cambió la edad de los chicos en cuanto al problema de las agresiones, ahora empiezan a una edad muy baja, hay chicos de hasta 10 años, cuando antes eran entre 15 y 18 años”. “La edad clave es de 15 años, sobre todo las chicas, por el tema de su físico, están en una época de crecimiento y sufren agresiones por eso. Los varones también. En una época, en Corrientes se dio mucha discriminación por el género, hubo jóvenes muy maltratados”, explicó.

“Estudié casos, puedo decir que las agresiones empiezan en las redes y eso luego se plasma en la vida cotidiana. Se pelean físicamente y algunos hasta se agredieron con armas punzantes. Antes había muchos enfrentamientos en las plazas públicas entre alumnos de diferentes escuelas. Todas esas agresiones empezaban en las redes sociales y, luego, continuaban desarrollándose en lugares públicos. En los últimos tiempos observé que en el centro ya no se producen estos enfrentamientos, pero sí se se siguen dando en barrios de la periferia”, remarcó.

Cabe indicar que el ciberacoso (derivado del término en inglés cyberbullying), también denominado acoso virtual, es el uso de redes sociales para acosar a una persona o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otras cuestiones.