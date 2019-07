Río Turbio: Stornelli pide enviar a juicio a De Vido

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer enviar a juicio oral al detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otros 18 procesados en la causa que investiga un multimillonario desvío de fondos para la reconversión del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (Ycrt) en la provincia de Santa Cruz.

Se trata de la investigación en la cual la sala II de la Cámara Federal porteña ordenó al juez del caso, Luis Rodríguez, pedir el desafuero y disponer la detención del ex funcionario kirchnerista.

En un requerimiento parcial de elevación a juicio oral entregado por Stornelli a Rodríguez, se pidió juzgar a De Vido; al intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, al también ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y al ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, entre otros procesados. Stornelli pidió que todos sean juzgados por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.