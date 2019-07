Curuzú: alertan sobre casos de “cuento del tío”

La Municipalidad de Curuzú Cuatiá, y la Dirección de Acción Social, dieron a conocer que bajo ninguna circunstancia, esta entidad está visitando domicilios particulares ofreciendo materiales de construcción, y solicitando a cambio dinero en efectivo para el traslado de los mismos.

En los últimos días, se recepcionaron denuncias de vecinos a los cuales personas inescrupulosas visitaron invocando a la Dirección de Acción Social y Casa Verde.

Por esta razón, se aclara en primer lugar que Casa Verde no existe más, allí funciona actualmente la Dirección de Acción Social del Municipio.

En segundo lugar, este Municipio y la Dirección nombrada no realizan estos trámites de esta manera. En tercer lugar, la Dirección de Acción Social y la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, condenan y repudian el accionar delictivo de estas personas y afirman categóricamente que el Municipio no es responsable por los daños y perjuicios devenidos de este proceder de personas ajenas a la Comuna. Por último, se alerta a la población que ante este tipo de situaciones se haga la denuncia correspondiente a las autoridades policiales.