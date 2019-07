La Fundación Sí lanzó nueva convocatoria para su residencia y ya hay 150 postulantes

A nivel nacional, la Fundación Sí lanzó una nueva convocatoria para los interesados en ingresar a alguna de sus residencias universitarias a partir del año que viene. Se trata de hogares que acobijan a jóvenes estudiantes universitarios que no pueden cubrir el alquiler de una vivienda por cuenta propia y que concursaron para obtener un lugar en este espacio solidario.

Uno de estos hogares funciona en Corrientes desde principios de este año, con 38 jóvenes provenientes del interior. La nueva convocatoria también abarca a la residencia provincial, y si bien hay alrededor de 20 vacantes en este sitio, desde la filial local de la Fundación Sí aseguraron que ya cuentan con 150 inscriptos.

“La convocatoria ya arrancó la semana pasada y se extenderá hasta el 30 de agosto”, informó a El Litoral el voluntario Fernando González, quien destacó que “si bien no fue comunicada oficialmente, desde hace unos meses venimos recibiendo mails de interesados”. Según detalló, se procederá de igual manera que en la selección del año pasado: a mediados de septiembre se hará una entrevista a los chicos y chicas para determinar quiénes cuentan con mayores necesidades. “También puede ocurrir que no haya vacantes acá, pero pueden ir a otra residencia cerca de la carrera que vayan a estudiar”, agregó González.

En otras provincias, algunos voluntarios de la ONG hacen viajes a los pueblos o ciudades alejadas de las universidades para difundir la posibilidad de sumarse a la residencia. En Corrientes esta vez no se hará esto, pero sí tienen el compromiso de algunos huéspedes de dar charlas en sus antiguos colegios respecto a la experiencia. “En el NEA se pidió a los residentes que pasen por sus ex escuelas a colgar posters o dar charlas para que otros chicos puedan tener la misma posibilidad. La idea es que actúen como referentes en cada zona”, señaló González.

Los interesados en postularse pueden hacerlo ingresando al sitio web de la ONG (fundacionsi.org.ar); o contactándose con los voluntarios en Corrientes mediante la página de Facebook “Fundación Sí Corrientes”, el Instagram “sictes”, o el correo electrónico corrientes@fundacionsi.org.ar.

Balance

Con el objetivo de evaluar el trabajo realizado en este primer semestre de la residencia universitaria de Corrientes, a los 38 huéspedes se les realizó una entrevista académica para registrar su desempeño en esta nueva vida universitaria que les toca atravesar. El testeo fue positivo, según contó González, y a los jóvenes les sirvió también para superar algunas falencias detectadas.

“Se notó que la mayoría está encaminado en la carrera que eligió, y que algunos están más necesitados en adquirir más prácticas en materias específicas”, indicó el voluntario. A lo largo de estos meses, la Fundación reclutó a docentes que colaboran dando clases virtuales de apoyo a los estudiantes, con especial orientación hacia las matemáticas y comprensión lectora.