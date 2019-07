El Mercosur eliminó el roaming

El Mercosur anunció el fin del servicio de roaming en los teléfonos celulares dentro de los países integrantes del bloque. De esa manera, un turista argentino que viaje, por ejemplo, a Brasil, no necesitará contratar esa cobertura en su empresa de telefonía y el uso fuera de la Argentina no tendrá un costo extra.

El proyecto fue presentado en el Parlamento del Mercosur por el parlamentario correntino Alejandro Karlen. Las fronteras digitales no son siempre las mismas que las políticas. O por lo menos ese es el intento en los últimos años respecto a la telefonía móvil. En medio de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, el canciller argentino Jorge Faurie confirmó la medida, que deberá ser aprobada por los parlamentos de las cuatro naciones antes de ser implementada.

Este acuerdo implica que los ciudadanos de la Argentina, Brasil, Chile y Paraguay que estén en cualquiera de estos cuatro países podrán usar todas las funciones de su teléfono celular (SMS, datos, voz) al costo de la tarifa local.