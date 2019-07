La apertura de la Feria del Libro será con una conferencia y un show musical

Del 12 al 21 de julio se realizará en el ex Regimiento 9 la Feria Provincial del Libro que tendrá como lema “En Colectivo”. La conferencia de apertura estará a cargo de reconocidos narradores regionales como Osvaldo Mazal, Carolina Repetto y José Gabriel Ceballos y el broche de oro de la jornada será un espectáculo musical a cargo del cantante y compositor argentino no vidente Nahuel Pennisi.

Nahuel Pennisi es guitarrista, compositor y cantante. Autodidacta desde los 4 años; a los 16 comenzó a trabajar como músico callejero y en poco tiempo logró ser uno de los cantautores argentinos más destacados. Ya lleva dos discos de la mano del sello discográfico de Sony y ha pisado los escenarios más importantes del país. Llega por primera vez a Corrientes en el marco de la Feria Provincial del Libro para hacer un repaso por su repertorio y demostrar los dotes musicales que le han valido tanto premios nacionales como internacionales.

La actuación de Pennisi será el cierre de la jornada inaugural del 12 de julio, que también contará con la conferencia de apertura de narradores regionales de reconocimiento internacional como ser Osvaldo Mazal, Carolina Repetto, acompañados del reconocido autor correntino José Gabriel Ceballos y moderado por la directora de Industrias Culturales de Corrientes, Maia Eirin.

Luego de la jornada inaugural, la feria se desarrollará hasta el domingo 21 de julio en el predio del ex Regimiento 9 (avenida 3 de abril y Costanera) con múltiples actividades de salas, espectáculos, debates y conferencias.

Vida y obra

Desde los cuatro años, la formación de Pennisi fue siempre autodidacta y a los 16 comenzó a trabajar como músico callejero, y poco tiempo después su dedicación a la música comenzó a dar frutos. En 2009 participó por primera vez en el Festival de Folclore de Cosquín. Así conoció a Luis Salinas y tocó con él en sus conciertos.

En 2012 graba su disco debut independiente: “Nahuel Pennisi, el sueño de la canción”.

En octubre de 2015 consigue un contrato en el sello Sony Music. El 11 de diciembre sale a la venta “Primavera”. Contiene 13 canciones de Nahuel y compositores amigos y dos versiones: “El Necio”, de Silvio Rodríguez y “Oración del Remanso”, del rosarino Jorge Fandermole. En el primer sencillo homónimo participa Franco Luciani en armónica. Además, colaboraron Teresa Parodi, Chango Spasiuk, Luis Salinas y Tery Langer (Carajo).

El 29 de abril de 2016 presenta en vivo “Primavera” en el ND Teatro. Este material se llevó una nominación en los premios Latin Grammy como Mejor Album Folclórico. Allí, en Las Vegas, Nahuel subió al escenario y tocó “Primavera”, dejando perpleja a la audiencia.

El 4 de agosto de 2017 lanza “Feliz”, segundo álbum, presentado en vivo en el Teatro Opera el 16 de octubre, con un invitado de lujo: Abel Pintos. El nuevo LP cuenta con 14 canciones y una colaboración: Niña Pastori en “Somos”. El 27 de noviembre es declarado “Personalidad Destacada de la Cultura” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En octubre de 2018 participó como invitado cantando tres canciones en los conciertos que Silvio Rodríguez dio en el Luna Park, los días 25 y 26.