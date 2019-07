Colectivos: las negociaciones avanzarán en los próximos días para evitar futuros paros

Luego de dos jornadas de paro nacional del servicio de transporte público de pasajeros, medida a la cual no se pudo sumar el gremio local porque rige un proceso preventivo de crisis, la semana que viene continuarán los encuentros para definir algunos asuntos sobre la prestación.

En tanto, las unidades del servicio Chaco-Corrientes retomarían hoy su recorrido habitual, que estuviera suspendido las últimas 48 horas a causa del paro nacional, accionar considerado por la Federación Argentina de Transportes por Automotor de Pasajeros (Fatap) como ilegal.

El proceso preventivo de crisis impidió la adhesión de la UTA local al paro nacional porque, de acuerdo a la Subsecretaría de Trabajo, esta circunstancia es la única excepción al derecho a huelga de los trabajadores, por lo que todas las líneas que pertenecen a Ersa SA, Turismo Miramar y San Lorenzo no podían dejar de circular, como tampoco las de media distancia.

Y a pesar de la impugnación a la presentación del procedimiento preventivo de crisis de las empresas que se dio el jueves, el lunes a partir de las 10.30 se reanudarán las conversaciones en la Subsecretaría de Trabajo, donde las firmas deberán presentar la documentación financiera para terminar de completar el estado preventivo de crisis declarado el miércoles 10 de julio.

Vale señalar que esta presentación logró frenar el paro que había convocado para el 11 de julio la UTA local en reclamo del pago del aguinaldo, ya que la documentación presentada implicaba despidos y reducciones de jornada, por lo que el gremio local, para evitar estas consecuencias, aceptó levantar la medida y el pago desdoblado del monto que reclamaban.

Pero el panorama sigue siendo crítico y restará aguardar al encuentro del lunes para conocer cómo seguirá el servicio de colectivos en la ciudad, ya que si hay despidos y reducción de jornadas, se entiende que esto repercutirá en la frecuencia de las unidades, lo que perjudicaría seriamente a los usuarios.

Nacional

Como si el panorama de crisis local no fuera suficiente, la problemática del sector se agudiza en el ámbito nacional, ya que a pesar del paro de 48 horas que se concretó este jueves y viernes en varias provincias del país, afectando a los servicios urbanos y de media distancia, hasta el momento no se definió una nueva instancia de conciliación, por lo que el secretario general de la organización sindical, Roberto Fernández, adelantó que “de no prosperar las negociaciones para mejorar los ingresos de los choferes de todo el país, la UTA nacional profundizará la protesta”.