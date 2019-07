La sostenibilidad no debe ser una tendencia en turismo

Por Alberto Galloso

Para Hosteltur

Al igual que ya no deberíamos hablar de que los automóviles tienen cuatro ruedas, motor, airbag y dirección asistida. Pasada la fiebre en la que seguíamos hablando de la calidad como un valor diferencial dentro de nuestra industria, creo firmemente que debemos dejar de hablar de los valores de sostenibilidad asociados al turismo como si se trataran de una moda. No se puede seguir pensando en el interés por el medioambiente como una tendencia hacia la que tengamos que ir por cuestiones de mercado, como cuando hablamos de enoturismo, gastronomía, turismo familiar, etc.

Debemos ser conscientes de una vez de que no puede existir actividad turística si no se vincula a la sostenibilidad de sus promotores al tiempo que a la del entorno sobre la que se consume.

La sostenibilidad de nuestro entorno natural y patrimonial es básica para nuestra supervivencia como especie y, sin duda, para garantizar escenarios de consumo turístico adecuados.

Conciencia ambiental

Es verdad que debemos, como industria, avanzar en la generación de conciencia ambiental entre los prestadores de servicios turísticos para que entiendan que no se trata de una moda pasajera o una tendencia fabricada por empresas de marketing.

La sociedad en la que vive nuestro consumidor transpira en todos sus poros valores vinculados a la sostenibilidad de nuestro entorno. Autos eléctricos, comida eco, mayor preocupación por la salud, incremento de la implicación social etc., son ya parte de esta sociedad en la que cohabitan nuestros consumidores turísticos. Clientes que cuando viajan comienzan a ser cada día más exigentes con los destinos, medios de transporte, alojamientos, empresas de actividades, etc., discriminando cada vez más en base a los valores éticos y sostenibles a los que se vinculan estos prestadores turísticos. Los consumidores responsables lo quieren ser en todas sus facetas de consumo, incluso cuando viajan.

El grado de madurez de sus sociedades se vincula directamente al nivel de exigencia de estas premisas de sostenibilidad asociadas al consumo turístico. Sociedades como la alemana, francesa, holandesa o del norte de Europa son, por lo general, más sensibles a estas cuestiones y las incorporan cada vez más en la toma de decisiones sobre sus próximos destinos a consumir.

Sensibilidad

Dejemos ya de pensar exclusivamente en ese consumidor tipo, vinculado a los movimientos ecologistas, con mochila y poca voluntad de gasto, para orientar nuestro foco a un muy diverso abanico de consumidores con alta sensibilidad ambiental y voluntad de gasto que valoran en sus viajes premisas asociadas a cuestiones socialmente responsables, sostenibles, saludables. Clientes a los que no siempre se está dando respuestas turísticas desde nuestro país.

Cuanto antes entendamos este proceso, antes podremos competir como destino o empresa dentro de una industria turística que, espero, pronto deje de hablar de la sostenibilidad como una tendencia para incorporarla al ADN del turismo como premisa básica para asegurar su futuro.

HOTELERIA

La cadena NH Argentina y el compromiso con el medioambiente

Minimizar su impacto en el cambio climático, incrementar la eficiencia de recursos y desarrollar productos más sostenibles, son los tres principios pilares que la cadena hotelera NH, una de las más reconocidas a nivel mundial, tiene entre sus prioridades. El grupo, al igual que en el resto de los países donde opera, ha iniciado en Argentina un largo trabajo en materia de sostenibilidad, priorizando la innovación y las soluciones eficientes, desde un punto de vista ecológico.

Ya desde el año 2007 el grupo viene trabajando en temas de sostenibilidad con su Plan Estratégico de Sostenibilidad, reduciendo por ejemplo, las huellas de carbono por habitación en un 72 por ciento, bajando además los consumos de energía eléctrica en un 34 por ciento, y el consumo de agua en un 31 por ciento. Estos resultados se han logrado gracias a numerosas iniciativas y procedimientos de eficiencia puestos en práctica en los diferentes hoteles de la cadena.

Certificaciones obtenidas, como las de Green Key representan un intenso compromiso con el medio ambiente. Durante 2018, seis nuevos hoteles del Grupo han obtenido esta certificación, alcanzando la cifra total de 46 hoteles ubicados en Bélgica, Francia, México, Sudáfrica y Países Bajos.

NH Argentina

En línea con esta estrategia, en Argentina, NH Hotel Group trabaja con programas nacionales e internacionales que cumplen los criterios del Gstc (Consejo Global de Turismo Sustentable), que son: La planificación eficaz para la sostenibilidad; la maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local; el mejoramiento del patrimonio cultural y la reducción de los impactos negativos sobre el ambiente.

Específicamente, los programas en los que están trabajando los hoteles de Argentina son:

l Hoteles más Verdes: iniciativa de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), avalada por el Ministerio de Turismo de la Nación. Esta certificación tiene 3 niveles: Bronce, Plata y Oro.

l Ecosello para Hoteles y Hostels del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: iniciativa pública que coordina la Agencia de Protección Ambiental del Gcba. Tiene cuatro niveles: adhesión, compromiso, avanzado y excelencia. Se debe pasar por todos los niveles, para lo cual es indispensable presentar informes de avance y recibir auditorías de seguimiento. Al llegar al nivel excelencia se accede a un descuento de impuestos. Sólo aplica para hoteles localizados en Caba y no tiene reconocimiento internacional.

l Directrices de Gestión Ambiental: pertenecen al Sistema Argentino de Calidad Turística (Sact) del Ministerio de Turismo de la Nación. Son un conjunto de herramientas diseñadas para promover la calidad en las prestaciones turísticas como una propuesta metodológica que puede ser adecuada y aplicada a las diferentes realidades y características de cada destino y sus contextos.

l Directrices de Accesibilidad: también pertenecen al Sact, promueven el cumplimiento de estándares y principios que contemplan la integración plena de las personas con discapacidad.