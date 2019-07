Femenino en cancha de Libertad

Se completará esta noche la séptima fecha, segunda de las revanchas, de la fase de grupos del Torneo Femenino de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol.

La actividad estará concentrada en el estadio de Libertad.

Se disputarán dos partidos correspondientes a la Zona A y otro de la Zona B.

Las líderes de la Zona A, Curupay A, abrirán la jornada frente a Ferroviario.

La grilla de partidos para hoy es la siguiente:

Hoy

Cancha de Libertad

18:30 Curupay A vs. Ferroviario (Zona A).

19:30 Sportivo Corrientes vs. San Jorge (Zona A).

20:30 Curupay B vs. Deportivo Empedrado (Zona B).