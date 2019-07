Sin acuerdo, seguirá el diálogo entre UTA y empresas por el procedimiento de crisis

Luego de que las empresas de colectivos locales presenten un pedido de procedimiento preventivo de crisis, comenzaron a darse las audiencias en la Subsecretaría de Trabajo y desde el gremio expresaron nuevamente su malestar y preocupación. Lo cierto es que el proceso, en caso de ser aprobado, brindará algunas herramientas a los empresarios que podrían derivar en suspensiones o despidos.

Tras el encuentro, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) señalaron que las empresas no presentaron los papeles para que las gestiones puedan realizarse en la oficina de ámbito provincial, por lo que no hubo avances. En tanto, las firmas de transporte aseguraron que este proceso seguirá su curso, período durante el cual ninguna de las partes podrá tomar una medida.

Los choferes, por su parte, advirtieron que en caso de que se dé lugar al procedimiento preventivo de crisis, son altas las probabilidades de que llamen nuevamente a un paro. “No vamos a permitir despidos”, expresó Omar Correa, secretario general del gremio que nuclea a los choferes.

De esta manera, la situación no encuentra todavía una solución y se esperan nuevas reuniones en la Subsecretaría de Trabajo para que pueda haber una definición. Por el momento, los servicios de colectivos urbanos, de media y de larga distancia están garantizados, aunque podrían haber medidas de fuerza en el mediano plazo en caso de desacuerdo.

Vale recordar que hace algunos días, el gremio local decidió no acatar un paro nacional, atentos a los avances del procedimiento de crisis que puede influir directamente en el derecho a huelga de los trabajadores.