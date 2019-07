Reconocimientos y agradecimiento a colaboradores en el Museo de Bellas Artes

En la tarde fría de ayer se realizó la entrega de certificados a alumnos y personal que participaron en el desarrollo de la muestra “En tránsito. Tesoros de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes”. La exhibición de estas obras culmina mañana. En estos dos meses tuvo una gran convocatoria de público de todos los niveles estudiantiles y de público en general, pasando por las salas del museo más de seis mil personas. Todos pudieron, así, disfrutar de obras de grandes artistas argentinos como Emilio Pettoruti, Fernando Fader, Benito Quinquela Martín, entre otros. También, tomar contacto directo con artistas de fama mundial como Pablo Picasso y Joaquín Torres García.

Un grupo de alumnos del 5º y 6º año de la orientación en Artes Visuales de la Escuela Regional realizaron su pasantía de finalización de estudios, como también los estudiantes del profesorado en Artes Visuales del Instituto Superior “Josefina Contte”. Ellos estuvieron a cargo de las diferentes visitas guiadas disponibles para todas las instituciones escolares que lo solicitaron, o de los visitantes en general. Personal del museo especialmente entrenado se ocupó también de la asistencia en la guía por las salas. En estos meses, la Asociación Amigos del Museo se encargó de la organización de diversas actividades, apoyando y colaborando permanentemente con la institución.

Jardines de infantes, alumnos de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, talleres especializados en arte, público del interior provincial y de provincias vecinas, turistas y delegaciones especiales de visita en la ciudad pudieron admirar los tesoros de la colección.

En el marco de la muestra, diversas actividades concentraron el interés y concurrencia: taller de interpretación y resignificación de obras, visitas guiadas especiales y proyección de la miniserie “Picasso” y documentales sobre arte argentino. Esta exposición contó también con la asistencia de personal especializado en seguridad privada y refuerzo policial, coordinando tal aspecto con extraordinaria eficacia y profesionalismo.

El Instituto de Cultura de la Provincia y el Museo de Bellas Artes expresaron su más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta importante muestra en Corrientes. También, agradecieron al Museo Nacional de Bellas Artes y al Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio, por permitir la itinerancia y federalización de su acervo, haciendo posible que las provincias del país puedan disfrutarla.

Escuela Normal

“Los chicos estuvieron muy contentos porque la experiencia es transformadora. Estamos agradecidos al museo y a su director. Hay una generosidad de parte de esta institución hacia la escuela que es muy grande. Es una experiencia y un aprendizaje profundo para los jóvenes. Ellos se mueven solos, tienen una planilla donde asientan sus horarios, el público es amable y han encontrado escritos en el libro de visitas del museo que han sido muy reconfortantes”, explicó Silvia Ilieff quien, junto con la profesora Susana Fernández, coordinó la presencia de los alumnos en esta pasantía por el Bellas Artes.

“Los jóvenes son valientes, entraron en este juego de hacer una experiencia laboral y todos los días es bueno verlos sostener el trabajo. Tenemos un grupo de WhatsApp y estamos en contacto permanente, sabiendo cómo fue el día a día. El mejor aprendizaje para este grupo es esta experiencia que una escuela pública y gratuita le pudo dar. Amo el lugar donde trabajo y a nivel personal estoy muy emocionada porque uno conoce la vida de los chicos, la perseverancia, el empeño, el estudio y la transformación que buscan por ser mejores personas”, destacó Ilieff quien trabajó junto con el preceptor, Eduardo Kolec, y sus colegas, Marcelo Quintana y Susana Fernández.

“El director nos pasó información sobre la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes. Con el grupo de alumnos comenzamos a estudiar a los artistas y las obras que venían a Corrientes. Después, dentro del seno del grupo de los alumnos surgió la iniciativa de quién quería participar; nueve de ellos se ofrecieron. Los otros no se animaban; ellos son adolescentes y no son especialistas en arte. Tener que enfrentar al público para hacer una visita guiada no es fácil”, señaló Silvia Ilieff.

Los alumnos de la orientación en Artes Visuales de la Escuela Normal “José Manuel Estrada” que participan son Juliana Dolores Achinelli Ríos, Celeste de los Milagros Aquino, Desireé Noemí Erceg, Ornela Sabrina Espósito, Gabriela Adaluz Huels, Ramona Deisi Recalde, María Cecilia Rojas Leguiza, Melina Nahir Romero, Magdalena Villalba Kibycz. Además, se sumaron los alumnos de 5º “G”, Micaela Sabrina Alcaraz, Camila Lucrecia Buzón, Luz Gianella Frank, Sofía Micaela Gómez, Mariel Agustina Magnani, Juan Ignacio Morales, Nahiara Nicole Ortiz, Cecilia Belén Rivero Caselli y Sandra Milagros Vargas.

Desterrar prejuicios

El profesor José Alfredo Ramírez realizó su primera visita guiada por la muestra “En tránsito. Tesoros de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes” el día de su inauguración, el pasado 5 de junio. Desde ese día realizó varias visitas guiadas y acompañó a sus alumnos del Instituto Josefina Contte.

José, junto con sus alumnos, dictó clases abiertas de reinterpretación y resignificación de obras. “La propuesta fue para que de los alumnos naciera la necesidad de formar o crear un sentido de pertenencia hacia el museo. Voy a cumplir 58 años y hace 55 que visito el museo”, explicó el profesor Ramírez. “Voy por necesidad y porque entiendo que es mi lugar. Así como en mi infancia recorrí otros museos de la ciudad. Entiendo que el alumno no sólo recibe información o formación cursando materias, también por fuera de la currícula hay otra formación que es la que debe despertarse. Además, cabe resaltar que aun con el sentido de libertad que vivimos hoy, y aunque parezca mentira, existe mucha reticencia y hay varios preconceptos sobre ir al museo. Quiero desterrar esos prejuicios para que la gente vaya sin miedo y con libertad a ver obras de arte. El museo es de todos”, resaltó.

Continuidad

El museo alista la continuidad de actividades diseñadas en su agenda para lo que resta del 2019, con muestras de varios artistas, ciclos de charlas, música, cine, presentaciones de libros y otras actividades culturales. El próximo 2 de agosto quedará habilitada la muestra de Albert Ybarra “Todas las estaciones”, un artista correntino que realizará su primera muestra individual en el museo. El 3 de agosto, a las 19, se presentará el libro “Cuentos mortales” del embajador argentino en Egipto, el doctor Jorge Varela, y el miércoles 7, a las 20, será la inauguración de la muestra “Ñanderekó”, con las pinturas del artista Julio Parada Seifert.