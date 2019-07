Ya son dos los detenidos por el caso del menor baleado en el robo de una moto

En las últimas horas detuvieron a otro hombre, de nacionalidad colombiana, acusado de participar del violento asalto a un menor de 16 años, a quien balearon para sustraerle una motocicleta en la madrugada del sábado en el barrio Fray José de la Quintana.

Además, se secuestró una motocicleta CG Titán, color azul, que habría sido utilizada en el hecho. Los dos detenidos fueron llevados ayer al Ministerio Público Fiscal a declarar y se negaron a escuchar preguntas.

El abogado Jorge Barboza, que representa a uno de ellos, explicó que “el caso no fue investigado por la Policía, sino por la novia de la víctima y, en base a sus dichos, realizaron los allanamientos”. Sostuvo que esas declaraciones fueron la base por las que se realizó un allanamiento “sin prueba material y con muchas dudas en la declaración de esta testigo”. Remarcó que el mismo “tuvo saldo negativo, no estaba la moto que fue denunciada como robada y que fue el fundamento por el que se hizo esa irrupción en la propiedad”.

En este sentido, explicó a Agencia Nova que los policías llegaron a la vivienda ubicada en la esquina de las calles Cartagena y Las Piedras y que “hicieron un procedimiento en una gomería que funciona allí desde hace al menos 25 años”. Afirmó que “los efectivos pidieron papeles de todas las cosas que tenían en la casa y en el lugar del trabajo de mi defendido, una gomería. De allí le secuestraron herramientas, muchas de ellas fabricadas artesanalmente, como un carro que tenía neumáticos en desuso”.

Admitió que se hallaron armas de fuego en el procedimiento, “pero son viejas, no funcionan y están en desuso”. En este sentido, aseguró que algunos de los bienes que tenían en la vivienda eran de fabricación casera y otros eran bastante antiguos; por lo tanto, su propietario no contaba con papeles que los acreditara como de su pertenencia. Esto motivó a que le abrieran otra causa por encubrimiento y tenencia de bienes de origen dudoso. También incautaron motocicletas “que tenían boleto de compraventa”. Al respecto, Barboza explicó que “hace poco mi cliente había vendido un automóvil, por lo que tenía el dinero de esa transacción, que son los $150.000 incautados”.