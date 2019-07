Pequeños productores regalarán 5 mil kilos de verdura para visibilizar la crisis del secto

Pequeños productores regalarán 5 mil kilos de verduras en la plaza 25 de Mayo a modo de protesta. El representante del sector dijo a El Litoral que necesitan políticas públicas activas, ya que la crisis económica del país está afectando mucho al pequeño productor provincial.

Se repartirán morrones, tomates y otras verduras que se cultivan en el interior provincial, más precisamente en la zona de Santa Lucía, Lavalle y Cruz de los Milagros. Estiman que tendrá una amplia convocatoria por la inflación y por la dificultad que tienen las familias a la hora de comprar alimentos, por ello indicó que primero harán filas por orden de llegada y luego se repartirá.

“Por falta de políticas públicas para el sector, que está cada vez más complicado por la crisis económica, se decidió hacer esta protesta. Somos pequeños productores que no podemos seguir trabajando sin una ayuda del Estado. Los costos suben, el combustible está dolarizado, y no somos propietarios de las tierras. Necesitamos créditos, subsidios con plásticos y semillas porque todavía debemos pagar las semillas que adquirimos el año pasado a las semilleras”, comentó a este diario Roy Cruz delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Corrientes.

En este sentido, relató que “nosotros trabajamos de enero a enero, tenemos que armar invernaderos y está todo muy caro, primero tenemos que hacer una inversión para poder trabajar y luego, con la cosecha se paga lo que nos pudieron prestar, está todo cada vez más difícil”.

“Somos 150 productores de la zona de Santa Lucía y Lavalle, dependemos de un intermediario, no podemos vender por cuenta propia, no tenemos esa posibilidad, tenemos que vender a un consignatario que tiene negocios en otras ciudades o provincias”, comentó y agregó que “el kilo de tomate vendemos a $15 y el de morrón a $10, sabemos por los medios que el precio es superior en los supermercados”.

En este marco, explicó que “somos familias que trabajamos en el campo todos los días. Necesitamos plástico para invernaderos y semillas que son nuestra materia prima. Para comenzar a trabajar necesitamos invertir. Queremos participar de las ferias, sabemos que ayuda, pero no tenemos movilidad”, agregó.

“Es la primera vez que se realiza esta iniciativa en Corrientes, necesitamos movilizarnos para que se visualice esta realidad”, indicó y explicó que “por experiencias de otras organizaciones, siempre se hace fila por orden de llegada y luego se empieza a repartir la mercadería. Primero se va a ordenar a la gente y después se va a descargar y repartir, a las 11 está previsto que comencemos”, señaló.

Respecto a la economía del país y como afecta al sector, expresó que “es inexplicable y ahora mucho más porque siempre teníamos activos los tractores y ahora no podemos sacarlos, nos cuesta mucho seguir trabajando”.

Advertencia

En este contexto, el presidente de la Asociación de Productores, Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos (Apimap), Marcos Danuzzo, que funciona dentro del Mercado de Concentración de Corrientes, advirtió sobre estos alimentos. “Toda mercadería para importar y exportar necesita DTV para el mayor control de los productos que son trasladados, si tiene esto significa que está apta para el consumo.

Nadie asegura que las verduras que serán entregadas no tienen agrotóxicos y debe haber algún responsable si a alguien le pasa algo”, sostuvo a este diario.

“La situación del productor no está difícil, ellos son productores que quieren trabajar sin pagar tributo, no quieren reglamentar o pagar un contador para que lo haga, este papel (DTV) se puede hacer desde un teléfono. Lo que están haciendo es político, están agitando las masas”, expresó el referente de dicho Mercado.

En este marco, recordó la muerte de una niña en el interior por comer una mandarina que tenía un químico que se utiliza para matar palomas.

En el caso de las verduras que hoy se regalarán, opinó que “tienen que decir de dónde vienen las verduras y quién es el ingeniero que controla que no tenga ningún químico”.

“Mi preocupación como presidente del Mercado Central es que la gente no sea engañada porque esto es una bomba política. Con esto perjudica a los productores que pagan los impuestos y a los comerciantes”, indicó y agregó, respecto al lavado de verduras, que no es suficiente ya que “el químico está en la tierra, hay miles de enfermedades que se producen por agrotóxicos”.

En este sentido, dijo que “si la acelga tiene muchas rayas está bien, y si la verdura tiene algún bicho también significa que está bien ya que demuestra que no tiene drogas”.