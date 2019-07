Libres fue parte de un relevamiento para un proyecto nacional de prevención de VIH

Desde el último lunes y hasta ayer, la doctora Silvana Weller, consultora de la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) de Nación, visitó Paso de los Libres para realizar un relevamiento de cara al desarrollo de un proyecto de “prevención combinada” de enfermedades de transmisión sexual. Similar tarea realizó en ciudades fronterizas de todo el país como por ejemplo Iguazú, en la provincia de Misiones. La especialista también estuvo en Uruguayana (Brasil) donde recolectó datos referidos al tema. Responsables del programa municipal VIH-Sida dependiente de la Secretaría de Salud local, destacaron que se trata del tercer proyecto que se implementaría en la localidad y resaltaron la continuidad de las políticas desde hace más de 10 años a pesar de los cambios de gestiones.

Trabajo en terreno

Esta primera etapa de relevamientos se desarrolló con el financiamiento en conjunto del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud. En este sentido, en los últimos años la Onusida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida) definió a los programas de “prevención combinada” como aquellos que “se basan en los derechos, la evidencia y la comunidad”. Dichos programas plantean una combinación de intervenciones “biomédicas, comportamentales y estructurales cuyo propósito es responder a las necesidades de prevención del VIH en personas y comunidades concretas”. En base a este paradigma “Weller se encuentra recorriendo las fronteras y relevando datos para desarrollar el proyecto y presentarlo a las autoridades correspondientes”, comentó Jorge Altamira, responsable del Programa Municipal VIH-Sida de Paso de los Libres en diálogo con El Litoral.

Al respecto, resaltó la importancia del trabajo de la doctora Silvana Weller, ya que “para una tarea de este tipo hay que salir al terreno, no se puede estar detrás de un escritorio”, indicando además que por primera vez se contemplan las características particulares de cada población, lo que derivará en políticas más puntuales y efectivas relativas a cada zona.

Si bien el proyecto no tiene aún un plazo definitivo para su presentación, esta primera etapa de recolección de datos “constituye un gran avance”, destacó Altamira.

Realidad local

El programa municipal VIH-Sida de Paso de los Libres dependiente de la secretaría de Salud local, viene trabajando hace más de 10 años, y el responsable actual, destacó la continuidad de las políticas a pesar de las distintas administraciones que se fueron alternando en la Comuna.

“Esto significa un reconocimiento a la calidad de nuestro trabajo”, sostuvo Altamira. En cuanto a algunos datos, detalló que son aproximadamente unas 50 personas las que padecen la enfermedad y que no cuentan con cobertura médica privada, las que se atienden en Libres, “y que no son todas de la localidad, sino que también provienen de zonas aledañas”. Indicó además, que actualmente no hay faltante de medicamentos.