Por el acuerdo, la UE enviará fondos a las pymes argentinas

El presidente Mauricio Macri recibió en Olivos a representantes de más de 30 cámaras empresarias, a quienes les aseguró que la Unión Europea (UE) destinará un “fondo específico” para las pymes del Mercosur a fin de que puedan reconvertirse y tener competitividad en el marco del tratado firmado recientemente entre los bloques.

“Va a haber un fondo específico de la UE para las pymes de la Argentina y el Mercosur. Es en general, no por rubro y el objetivo es nivelar y que haya competitividad de las pymes del Mercosur”, detalló tras el encuentro el presidente de Came, Gerardo Díaz Beltrán.

Además, se acordó una agenda de reuniones bilaterales por regiones y sectores con representantes provinciales -ministros de producción, diputados y senadores-, empresas y sindicatos, para explicar los detalles del acuerdo y avanzar en conjunto en una implementación progresiva que permita potenciar el crecimiento de todas las industrias.

El mandatario ratificó esta iniciativa ante empresarios de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Came, la Sociedad Rural, representantes de la industria del calzado, automotrices, entre otros.

En líneas generales, la dirigencia empresaria recibió con beneplácito que luego de 20 años se concretara este acuerdo.

En torno a la apertura comercial surgen algunos reparos sobre cómo se hará la integración.

Los temores tienen base en que ni el gobierno anterior ni este convocó a empresarios que realmente manejen sus compañías para ir acompañando las negociaciones con la Unión Europea.

Esa ausencia del sector privado argentino en las negociaciones marca una diferencia con Brasil, que trabajó los acuerdos en conjunto con los sectores empresarios.

Las dudas de los sectores productivos no están concentradas sólo en la “letra chica” del acuerdo sino en las dificultades macroeconómicas que es el marco de trabajo de cualquier actividad.

Los empresarios ayer manifestaron como “fundamental” que Argentina pueda tener una presión impositiva más razonable, una inflación acotada, bajas tasas de interés, para empezar a conversar con la Unión Europea sobre el inicio de los negocios.

Macri

Macri afirmó ayer que el acuerdo Mercosur-Unión Europea “es un desafío para que los argentinos se superen” y aseguró que si el país “no está globalizado no tiene futuro”, al tiempo que resaltó que ahora la Argentina puede “sentarse a una mesa” con los estados “más desarrollados” del mundo.

Se trata de un mensaje del Presidente en el Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (Acde), donde concurrió por la tarde.

El jefe de Estado elogió el acuerdo Mercosur-Unión Europea y destacó que “los países que más se abrieron e integraron son los que más crecieron”.

Macri reivindicó además la política de integración con la región y el mundo, al asegurar que bajo su gobierno “Argentina dejó de ser un país aislado”, en abierta crítica a las administraciones kirchneristas.