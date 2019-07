Corrientes recibirá más energía y Valdés salió a defender la distribución de recursos

Corrientes y Misiones se beneficiarán con un aumento del 20% al 30% en el descuento en la compra de energía por regalías de Yacyretá. El gobernador Gustavo Valdés aseguró que ahora comenzamos a tener un resarcimiento exacto a lo que corresponde a las regalías de Yacyretá y Salto Grande”. Defendió, además, la distribución de recursos nacionales.

Se trata de una medida tomada a través de la resolución 17/2019 de la Secretaría de Energía de la Nación.

En enero de 2017, los gobiernos de Corrientes y Misiones lograron conseguir que en lugar de cobrar en dinero las regalías que les corresponden por Yacyretá, se les abonara con energía, lo que les significaba un mayor ingreso económico.

Se logró que del total de la energía que ambas provincias compraran a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se les descontara un 20% en concepto de energía no cobrada en compensación por regalías.

Desde la provincia de Misiones se confirmó que ese porcentaje de descuento se elevará al 30%.

Informaron que a partir del mes que viene cada factura recibida de Cammesa deberá tener un 30% de descuento, derecho compensatorio por la titularidad del recurso.

La información, según medios misioneros, fue comunicada por el ministro de Energía de Misiones, Sergio Lanziani, y confirmada por el director ejecutivo de Yacyretá, Martín Goerling.

El beneficio alcanzaría también a Corrientes que, como Misiones, venía recibiendo descuentos de 20% y ahora se elevará al 30%.

Por el tratado de Yacyretá, cuando la represa empieza a producir y a vender energía, el 12% de lo que le corresponde a Argentina va en partes iguales para Misiones y Corrientes. Desde que comenzó a operar la represa, las provincias recibían ese pago, pero se hacía en pesos, con todas las distorsiones monetarias que había.

Valdés en Yofre

El gobernador Gustavo Valdés estuvo ayer en Yofre donde salió al cruce del Intendente.

“Intendente, le voy a decir una cosa, respecto del Fondo Sojero, en su momento fue un fondo de emergencia, porque a las provincias ni a los municipios le alcanzaban los recursos para cumplir lo que manda la Constitución. Nosotros como Provincia no tenemos que pelear por la vuelta de un fondo de emergencia, lo que tenemos que hacer los correntinos es pelear por lo que verdaderamente nos corresponde por lo que producimos. Por eso, sin importar que este sea un gobierno (nacional) del mismo signo que el Gobernador, nosotros estamos saliendo a pelear por lo que es nuestro, por ejemplo, por lo que generamos en energía, que nunca antes se nos pagaba en el anterior gobierno y ahora comenzamos a tener un resarcimiento exacto que corresponde a las regalías de Yacyretá y Salto Grande”. explicó.

Y continuó explayándose en esa línea al sostener que “en el anterior gobierno, a las provincias se le otorgaba el 27% del total de los recursos y a las provincias argentinas les era birlada la posibilidad del 15% de precoparticipación. Hoy la Nación está repartiendo el 42% del total de los recursos que recibimos por las cuentas corrientes y a las provincias se lo están transfiriendo todos los meses”.

“Eso es lo que nos va a hacer grande como correntinos: defender los ingresos de coparticipación, defender lo que no nos era otorgado en el anterior Gobierno”, exaltó.

“Usted va a tener un descuento de $50 (por el extinto Fondo Sojero), pero fíjese los aumentos que ha tenido en coparticipación en los últimos tiempos, eso le permite a usted brindar los servicios que usted mismo mencionaba anteriormente y eso es saludable, no solo para usted y para Yofre, sino para cada uno de los habitantes”, espetó Valdés a Aguirre.