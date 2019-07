Monte Caseros: iniciaron gestiones para ampliar la oferta de carreras universitarias

Funcionarios municipales de Monte Caseros, encabezados por el intendente, Miguel Olivieri, realizaron gestiones en Buenos Aires con el objetivo de poder abrir otras cuatro carreras. La nueva oferta, en principio, incluiría Medicina, Psicología, Kinesiología y Nutrición.

En este contexto, el Jefe comunal comentó que previamente se habían contactado con el senador nacional Pedro Braillard Poccard y el ex ministro de Educación y secretario General del Consejo Federal de Educación, Orlando Macció, quienes “nos consiguieron todas estas entrevistas que tuvimos durante la semana, no sólo con el coordinador de las carreras universitarias a nivel nacional, sino también con cuatro universidades, todo tendiente a mejorar la oferta educativa”.

Según lo informado por Monte Caserosonline, Olivieri detalló que primero dialogaron con autoridades de la Universidad de La Plata por la carrera de Psicología. “Ellos ahora justo tienen un recambio de autoridades y concurso de profesores, por eso, en lo inmediato, está complicado avanzar con los trámites”, acotó. No obstante, destacó que luego “también conversamos con representantes de tres universidades más tramitando las carreras de Medicina, Kinesiología y Nutrición”.

Como parte de lo dialogado con los representantes académicos y los avances en Caseros, el Jefe comunal resaltó que “lo importante de esto es que todo lo que venimos trabajando fue destacado, todos se pusieron a disposición para venir”. En este punto, indicó que “la excepción fue la Universidad Favaloro que nos planteó que todavía no tienen definido establecer una nueva extensión aquí. Pero, de todas formas, quedaron en estudiar la situación”.

Asimismo, comentó que la mencionada institución “tiene residentes en La Rioja y Santiago del Estero y no tendrían ningún problema en sumar a Monte Caseros”.

Por otro lado, señaló que “con el resto de las universidades, la verdad que nos fue muy bien. Por ejemplo, la Universidad Abierta Interamericana (Kennedy) se mostró muy interesada”. Al respecto, anticipó que “en esta primera quincena de julio vamos a estar otra vez reuniéndonos con ellos para ir avanzando”.

“Además, el rector de esa Universidad es el presidente de todas las universidades relacionadas a la Medicina, así que imagínense que ese interés y la colaboración que nos ha brindado fue muy importante”, remarcó. En diálogo con los medios locales, Olivieri manifestó que en los respectivos encuentros también hablaron sobre los posibles lugares donde podrían funcionar las facultades.

“Estamos apurados en terminar el nuevo espacio donde funcionarán las oficinas municipales, que por el momento se encuentran en el Policlínico Ferroviario para tener este espacio como una alternativa válida para que comiencen allí a dictar las clases de las nuevas carreras”, concluyó.