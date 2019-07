Se cierra la primera rueda de la fase de grupos del Torneo Femenino

Entre hoy y mañana se disputará la quinta y última fecha de la primera rueda de la fase de grupos del Torneo Femenino de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol.

Como es habitual, la actividad estará concentrada en los estadios de Libertad y Lipton.

En la jornada de hoy, desde las 18.30, en la cancha del Decano; en tanto que mañana, por primera vez en mucho tiempo, las chicas jugarán en horario vespertino desde las 15 en ambas canchas.

En la programación de hoy sobresale el duelo que sostendrán dos de las principales animadoras de la Zona A: Sportivo Corrientes y Deportivo Mandiyú desde las 19.30.

Hoy

Cancha de Libertad

18.30 Ferroviario vs. Lipton A (Zona A).

19.30 Sportivo Corrientes vs. Deportivo Mandiyú (Zona A).

20.30 Doctor Montaña vs. Quilmes (Zona C).

Mañana

Cancha de Lipton

15.00 Sacachispas vs. Deportivo Popular B (Zona C).

16.00 Villa Raquel vs. Lipton B (Zona C).

17.00 Deportivo Empedrado vs. Robinson (Zona B).

Cancha de Libertad

15.00 Yaguareté vs. Curupay B (Zona B).

16.00 Libertad vs. Deportivo Popular A (Zona B).

17.00 San Jorge vs. Curupay A (Zona A).