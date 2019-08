Buscan en Corrientes a femicida que huyó de una cárcel en el Chaco

Mientras continúa el operativo policial para dar con Jorge Peralta, el único imputado por el femicidio de Angelina Cáceres, la Justicia ordenó la detención de cuatro policías sospechados de haber facilitado la huida del joven de la comisaría de Laguna Limpia, el martes.

Investigan cómo evadió a los agentes y logró escapar. La puerta de su celda no presentaba señales de haber sido forzada. Implementaron un operativo de búsqueda con distintas unidades y se alertó a las distintas dependencias de la provincia de Corrientes. Jorge Ramón Peralta, imputado por el femicidio de Angelina Cáceres, se encontraba alojado en la comisaría de Laguna Limpia bajo la causa “supuesto homicidio agravado por femicidio”. De acuerdo al informe de la Policía, el llavero constató que Peralta no se encontraba en su celda. También observó que la puerta no estaba violentada.