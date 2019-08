La prueba entre Boca Unidos y Chaco For Ever terminó en absoluta paridad

Boca Unidos sumó minutos de fútbol ayer frente a Chaco For Ever en lo que fue su primer encuentro amistoso luego de eliminar a Racing Club en la Copa Argentina y de cara al Torneo Federal A. En el complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, el partido principal, donde estuvieron los titulares, terminó empatado en 0. Mientras que previamente, entre los suplentes, también fue empate, pero en 2 tantos.

Cada uno de los cotejos disputados durante la fría mañana correntina se extendió por espacio de 60 minutos, divididos en dos períodos de 30 cada uno.

En la formación titular de Boca Unidos, el entrenador Daniel Teglia mantuvo la base del equipo que viene de vencer a la Academia. Los cambios se dieron por lesiones y una cuestión contractual.

Por molestias físicas, no fueron de la partida Fabio Godoy ni Raúl Benítez, en tanto que Martín Ojeda todavía no firmó su vínculo con la entidad y, por lo tanto, no participó de la práctica.

Esos lugares fueron ocupados por Gerardo Maciel, José Vizcarra y Leonel Niz.

Tampoco tomaron parte del entrenamiento Ignacio Valsangiácomo y Lautaro Larrazábal, que se recuperan de diferentes lesiones.

En esta oportunidad, Teglia apostó por un dibujo táctico de 4 defensores, 3 volantes y 3 delanteros. Por lo cual el equipo boquense estuvo integrado por el paraguayo José Aquino en el arco, y por Matías Espíndola, Rolando Ricardone, Ariel Morales y Leonardo Baroni; Niz, Martín Fabro y Maciel; Antonio Medina, Vizcarra y Gabriel Morales.

En el inicio del segundo tiempo, y sólo por precaución ante una contractura en el gemelo derecho, salió Baroni e ingresó Jonathan Martínez.

Durante el cotejo, el equipo visitante presionó bien arriba e intentó prevalecer en la mitad de la cancha. Boca Unidos pudo romper la primera línea defensiva, pero le costó generar situaciones de riesgo frente al arco defendido por Canuto.

La actividad en el estadio principal de Boca Unidos comenzó con el cotejo entre las formaciones alternativas. En el local se pudo ver en acción a las últimas tres incorporaciones que realizó: Ronald Huth, Rodrigo Migone y Miguel Pabón.

Los once iniciales en el conjunto boquense fueron Cristian Martinez; Juan Gómez, Fernando Alloco, Huth y Alejandro Leani; Guillermo Funes, Matías Sosa Ugolini y Francisco Sosa Ugolini; Migone, Cristian Núñez y Pabón.

El trámite fue más entretenido y con reparto en el dominio, un tiempo para cada equipo. En el período inicial, abrió la cuenta Núñez con un cabezazo y aumentó la diferencia Funes, un juvenil que está a prueba, proveniente de 9 de Julio de Rafala.

En el complemento llegó la reacción de For Ever que descontó por intermedio de Nicolás Ledesma y, casi de forma inmediata, llegó a la igualdad con una conquista de Lucas Argüello.

El plantel tendrá libre el fin de semana y volverá a trabajar recién el lunes. En tanto que para la semana que viene se confirmaron dos amistosos frente a Sarmiento de Resistencia. El miércoles 14 en Corrientes y el sábado 17 en la capital chaqueña.