Adolescentes detenidos por una violación en manada

Dos jóvenes de 16 y 17 años fueron detenidos en las últimas horas a raíz de la investigación por la denuncia de abuso sexual a una adolescente de 14 años durante una fiesta el pasado fin de semana en la localidad bonaerense de José C. Paz, por lo que suman tres los apresados, informaron fuentes policiales.

Las detenciones estuvieron a cargo de personal de la Sub DDI José C. Paz, que ayer había apresado a otro joven de 18 años, en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Investigación 14 de San Martín.

El adolescente de 16 fue detenido en la ciudad balnearia de Pinamar y personal policial lo trasladó a la comisaría 2 de José C. Paz, mientras el joven de 17 fue localizado en las inmediaciones de 197 y Sarmiento, de esa localidad del noroeste del conurbano, señalaron las fuentes a Télam.

La madre de la adolescente, que vive con sus abuelos y hoy cumple 15 años, denunció el domingo pasado ante la Justicia que su hija fue drogada y abusada por al menos tres jóvenes en una fiesta a la que asistió con sus compañeros de escuela.

"Mi hija está tranquila. Hoy cumple 15 años y está un poquito mejor. Por lo menos los agarraron", dijo hoy a C5N su padre, Leonel, quien contó que la menor de edad vive con sus abuelos, a quienes les pidió permiso para ir a la casa de una amiga, con quien finalmente asistió a la fiesta donde ocurrió el ataque.

La madre de la adolescente denunció ayer que la familia estaba siendo amenazada por lo que pidió custodia para la menor de edad. Además, había señalado que los tres agresores "son del barrio".

En tanto, el padre de la menor, que vive en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, recurrió ayer a los medios de comunicación para denunciar lo ocurrido.

"Fue a una fiesta con sus compañeritos de escuela y dice que le dieron un vaso con una bebida. Creemos que Burundanga; lo único que recuerda es que la obligaron a practicar sexo oral y tres personas abusaron de ella", aseguró.

Los padres de la adolescente indicaron que el hecho ocurrió el último domingo en una casa en Juan Cruz Varela 1252, de José C. Paz, tras lo cual el lunes la madre denunció el abuso en la Comisaría de la Mujer, que dio intervención a la UFI 14.