Tras unas Paso tranquilas los fiscales y los votantes esperan más “acción” en octubre

A contraposición con la elección provincial pasada, o los comicios para Gobernador o las presidenciales definitivas, las elecciones nacionales Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de ayer se desarrollaron sin sobresaltos en la ciudad de Corrientes y cuya tranquilidad se vio reflejada tanto en las calles como en las escuelas. Desde algunas mesas de los colegios con padrones populosos del quinto circuito electoral local manifestaron que se espera que el 27 de octubre haya un mayor movimiento tanto de votantes como de aparatos partidarios, así como también la posibilidad de inconvenientes recurrentes en cada acto cívico.

Al cierre de las elecciones de ayer El Litoral hizo un recorrido por las avenidas de la ciudad y visitó los colegios “Manuel Vicente Figuerero” y “El Santo de la Espada” donde la postal de la Capital fue consecuente con cada Paso celebrada sin demasiado movimiento electoral y votantes de último momento que se acercaron tímidamente a sufragar ya entrada la siesta.

A pocas horas de cerrarse las Paso la ciudad de Corrientes tibiamente salió de su aletargada siesta y los votantes comenzaron a acercarse a las escuelas para emitir sus votos. En las calles capitalinas el movimiento fue poco en las primeras horas de la tarde y la mayor cantidad de personas se encontraban en las paradas de colectivos a la espera de la llegada de las unidades gratuitas que circulaban esporádicamente.

En materia de transporte, si bien se vieron algunos pocos remises contratados por los frentes competidores, se espera que en las próximas elecciones haya mayor movida. “Hoy fue muy tranquilo y contrataron pocos móviles. También la gente decidió moverse tarde. Creemos que para octubre va a haber más contrataciones y mucho más movimiento en las escuelas”, señaló un remisero consultado por este medio.

En el interior de las escuelas la postal no fue muy distinta: algunos fiscales y autoridades por la tarde se echaron sobre sus asientos y algunos bostezos dejaron entrever cierto aburrimiento ante el poco movimiento y algo de cansancio por estar tantas horas en las mesas. “Fue una jornada muy tranquila y la gente se acercó recién a media mañana o durante la tarde más cerca del cierre. En el medio hubo baches con muy pocos votantes”, expresó una presidenta de mesa de la escuela Figuerero.

“En comparación con las elecciones provinciales u otras nacionales, en estas Paso no hubo inconvenientes. Solo algunas personas con DNI anteriores a los que figuran en los padrones y faltantes de boletas de algunos frentes que no contaron con fiscales en la escuela. Tampoco tuvimos grescas o las típicas avivadas de otras oportunidades”, señalaron representantes de la Justicia Electoral Nacional.

“Yo traje mi boleta nomás porque no sé si va a haber en el cuarto oscuro”, manifestó un canillita que se acercó en bicicleta hasta la escuela “El Santo de la Espada”. “No pienso votar a equis candidato así que me aseguro trayendo mi boleta”, señaló una mujer que ingresaba a la institución escolar, donde posteriormente los fiscales indicaron que no hubo ningún sobresalto ni “mañas” por parte de los frentes competidores.

Tras unas Paso sin inconvenientes y con un desarrollo normal, los protagonistas de las elecciones esperan que en la compulsa definitiva del 27 de octubre no solo haya un mayor movimiento sino también aparezcan nuevamente las típicas “trampas” y “avivadas”.