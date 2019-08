Pelea de vecinos por una disputa de zona de venta de drogas

El fin de semana se desató una batalla campal entre vecinos del barrio de Las Termas en la localidad de Monte Caseros. La Policía tuvo que intervenir porque un grupo de personas quería incendiar la vivienda a una familia.

Claudio Fernández, jefe de la comisaría de Monte Caseros dijo que “según averiguaciones que estamos haciendo en la zona, se trata de una disputa de drogas, quieren marcar un territorio o una zona, la Policía de Corrientes y de Monte Caseros no va a permitir estas cosas”.

“La comisaría está preparada para cualquier cosa, pero en algunos casos necesitamos elementos para estos procedimientos, por eso pedimos refuerzos a Corrientes y viene un grupo táctico para esta ocasión”, informó en declaraciones a Austral Correntina.“Seguimos trabajando, estamos con la investigación, anoche otra vez cuando se fue la luz del día nuevamente fue atacada la familia Garate y es allí donde el personal policial acudió. Pudimos prevenir otra vez que sea víctima esta familia, hasta que llegó el Coem (Comando de Operaciones Especiales de Mercedes) y nos apoyó con los escudos, pero así toda la noche tiraban piedras. No salió en esta ocasión ningún personal lesionado. Estuvimos toda la noche en la custodia de la vivienda de los Garate y hasta ahora están todavía custodiándola. No vamos a permitir que marquen territorio y que no dejen ingresar a la autoridad policial porque lo que tenemos que llevar es seguridad a los ciudadanos.”