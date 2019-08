Boca Unidos juega el primero de los amistosos frente a Sarmiento

El primero de dos amistosos programados ante Sarmiento de Resistencia jugará esta tarde en su estadio Boca Unidos, en el marco de la preparación de ambos con vista al comienzo del Torneo Federal A de la temporada 2019/20.

El partido que enfrentará a las formaciones principales comenzará después de las 16.30 en el escenario principal del barrio 17 de Agosto. Una hora antes, está previsto el encuentro entre los conjuntos alternativos.

En el complejo Leoncio Benítez se jugarán dos partidos de 60 minutos, similar a lo que ocurrió el pasado viernes ante Chaco For Ever. En ese amistoso, Boca Unidos igualó 2 a 2 con los suplentes y 0 a 0 con los titulares.

Para este partido, el director técnico, Daniel Teglia, no contará con el capitán, Leonardo Baroni, quien el pasado viernes se retiró con una contractura y viene realizando trabajos diferenciados. Tampoco tendrán minutos Raúl “Pájaro” Benítez y Fabio Godoy, que avanzan en la recuperación de sus respectivas lesiones sufridas en el partido ante Racing Club por la Copa Argentina.

Respecto al equipo que enfrentó a For Ever, Alejandro Leani se perfila para reemplazar a Baroni en el sector izquierdo de la defensa, mientras que es muy probable que en la mitad de la cancha vuelva Martín Ojeda, en lugar de Lionel Niz.

La ausencia del mediocampista central se debió a la postura asumida por la dirigencia del Aurirrojo de no permitirle jugar hasta tanto el futbolista no firme la extensión de su relación contractual con el club. En ese sentido, trascendió que las conversaciones entre la institución y el representante del jugador están avanzadas.

Boca Unidos devolverá gentilezas el sábado, cuando se enfrenten en el estadio Centenario de Resistencia.

El Aurirrojo y su par, el Decano, compartirán la misma zona (Norte) en el Torneo Federal A que comenzará en septiembre.