Estudiantes de la Normal representarán a Corrientes en un torneo de robótica

La robótica viene implementándose de a poco en la enseñanza correntina, no solo en cuanto a conocimientos transmitidos, sino también por el acceso a las herramientas necesarias, gracias a un programa nacional que busca incorporar al tema en las currículas desde el nivel Inicial. Mientras este plan sigue su curso, en una de las tantas aulas que conforman el edificio de la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”, un grupo de jóvenes se reúne para continuar con un proyecto en el cual están trabajando desde hace casi dos meses bajo la coordinación de su profesor: la construcción de un robot que servirá para recolectar basura.

Se trata de Juan Cruz Senicen, Mauricio Meana, Michelle Claro y Javier Canteros; quienes junto al docente Diego González Cabañas, alistan los últimos retoques a su creación, en vistas a su participación en la Copa Robótica 2019, una competencia que se realizará del 29 al 31 de agosto en Ciudad de Buenos Aires, y que premiará al equipo ganador con la posibilidad de representar al país en la instancia internacional del torneo, que tendrá lugar en Dubai. El certamen es organizado por el Ministerio de Educación de la Capital Federal, y una empresa privada que busca innovar en la robótica y el cuidado del medio ambiente.

“El proyecto se llama Salvemos al Planeta, y consiste en la construcción de un robot con el que se pueda juntar basura. En la competencia gana el equipo que más residuos recolecte, los cuales estarán representados por pelotas de tenis y voley”, explicó el profesor González Cabañas a El Litoral.

La Normal representará a la provincia mediante una selección mediática. Es que los organizadores de la cartera educativa porteña no pudieron coordinar con el Ministerio local, y lograron enterarse por medios nacionales sobre las aptitudes del alumno Meana, quien es un joven programador. “Ahí se contactaron con nosotros para invitarnos”, señaló el docente.

Por lo pronto, los gastos del traslado hacia Capital Federal y hospedaje están cubiertos por Educación de dicho distrito. Sin embargo, el dinero para movilidad y equipos de robótica deberá correr por cuenta de cada equipo, y por ello, González Cabañas contó que están en la búsqueda de sponsors. “El 26 de agosto tenemos que estar en Buenos Aires. Vamos con las expectativas de ganar”, finalizó el profesor, quien junto a sus estudiantes está esperanzado de poder ir a Dubai, para el “First Global Challenge” que se desarrollará en octubre.

Interés

Más allá de la competencia, los jóvenes contaron sus experiencias personales con la robótica, destacando que el interés por el tema les llegó por transmisión de otras personas, e inclusive por curiosidad propia. “A mí siempre me interesó la materia, porque al no ser una escuela técnica no la habíamos tratado hasta ahora”, indicó Canteros, quien aceptó la propuesta del profesor para integrar el equipo.

Claro, quien es la capitana del grupo, y también la de más edad (cursa el sexto año), señaló que se sumó a la iniciativa “porque quiero estudiar una tecnicatura en Mecatrónica, o alguna ingeniería. Conocí gente de escuelas técnicas que me mostraron la robótica, me interesó y hablé con el profe para hacer un taller sobre el tema. Ahí me ofreció acoplarme al equipo”, relató.

Por su parte, Meana contó que decidió incorporarse al grupo por pedido de González Cabañas, para poder aplicar su vasto conocimiento en programación. El chico es autodidacta en el tema desde los 9 años, y con 15 cumplidos ya lleva desarrollados más de 120 juegos.

“Uso un programa de la tablet. Dependiendo de los conectores que le pongas al cerebro principal del robot, van a ir apareciendo funciones que van a permitir controlar esos conectores”, explicó a este medio. “Todo se maneja con un joystick conectado a la tablet, con el que se transmite la acción”, agregó.

“Si ganamos debemos ir a Dubai con este mismo equipamiento, aunque nos pusimos de acuerdo con los otros profesores de todo el país para llevar un refuerzo de dos o tres chicos de otras provincias que tengan experiencia en robótica, y otros profesores”, manifestó el docente, poniendo énfasis en que “en Dubai van a estar las empresas multinacionales más grandes”, captando a los jóvenes talentos.