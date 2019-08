La carne aumentó un 15% y el kilo de los cortes más buscados supera $250

Las carnicerías se sumaron a los comercios que aumentaron el costo de sus productos por la devaluación del peso frente al dólar luego de las Primarias. En un recorrido que realizó ayer El Litoral, en algunos negocios indicaron que el lunes no bajaron carne y sí el martes pero con un 15% de incremento, otras adelantaron que anoche iban a cambiar los precios.

Por este motivo, la demanda en estos locales aumentó hasta un 35%, ya que los clientes realizaron una compra anticipándose a este aumento. No fue el único producto que subió el costo: el cajón de pollo pasó de $1.100 a $1.300 en pollerías de la ciudad.

En este marco, desde la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) comentaron a este diario que “los alimentos principales son los que ya sufrieron una suba” y que cada negocio maneja un porcentaje diferente de aumento pero que rondaría el 15%. El representante, Enrique Collantes, dijo a este diario que “estamos en una incertidumbre” y que “siempre que las medidas del gobierno ayuden al consumidor va a ayudar al comerciante”.



Carne

“El lunes no bajaron carne y el martes llegó con subas. Hoy el kilo de pulpa cuesta $280 cuando antes estaba a $250. Todos los cortes tienen aumento. El asado se fue de $170 a $190, la chuleta de $160 a $170 y la molida especial de $250 a $260”, comentó Raúl Gómez del Puesto 79 del Mercado Municipal.

Respecto de la demanda, contó que “la gente sigue comprando no hubo ningún cambio, tenemos la misma cantidad de clientes”.

Por su parte, desde una pollería del Puesto 14 también del mercado, indicaron a este diario que “la caja se fue de $1.100 a $1.300. Tratamos de no aumentar todo, tenemos el kilo de milanesa de pollo a $190, el kilo de pata muslo a $95 y el kilo de pollo a $90. Siempre será más barato que la carne de vaca por eso es una buena opción para la gente”, expresó el vendedor a este diario. “Se están reuniendo los responsables del comercio para estudiar si aumentarán o no el costo de la carne, hasta ahora no. Sí, hubo mayor demanda porque la gente ya está sabiendo que hay subas. De unas 60 personas que suelen ingresar al local por la mañana, hoy (por ayer) ingresaron unas 1.000”, contó a El Litoral el encargado de la carnicería La Reina ubicada por avenida Ferré y Paraguay.

En este sentido agregó que “realizan compras semanales, pensamos que el dinero no alcanza para abastecerse con más mercadería, llevan lo más barato como ser aguja, osobuco o paleta. Desde la empresa se quiere mantener el precio y eso veremos mañana”, indicó desde el comercio donde ayer por la tarde estaban colocando precios en el frente del comercio.

En este lugar, la nalga por pieza y el cuadril también por pieza estaba ayer por la tarde $229.90, el osobuco $174,40, carne molida especial a $174 y la común $164.

A la vez, desde la carnicería del supermercado Impulso, adelantaron ayer este diario que “va a haber un aumento por la noche”. Si bien habían ofertas y promociones que no superaban los $250, sí se podría ver el costo de un kilo de milanesa de carne a más de $300.

En una carnicería ubicada en el barrio Cambá Cuá también anticiparon cambios de precios para el mediodía de ayer, las subas según comentaron en varias carnicerías rondaría el 15%, el porcentaje que se repite en varios productos de la canasta básica familiar.

Por otra parte, cabe indicar que productores ganaderos comentaron a este diario que “no hubo aumentos desde este sector” y que la suba “colocan otros sectores que intermedian con comercios basándose en la especulación”.

Otras subas

La mayoría de las mercaderías y otros productos sobre todo lo tecnológico, subió el costo esta semana y el porcentaje varía, no es menor al 10%. Algunas, como el pan, aún no han incrementado el costo pero especulan que lo harán en las próximas horas.

Frente a este panorama, en los supermercados mayoristas subieron la demanda pero también en otros negocios de menor distribución ya que, como comentaron algunos comerciantes consultados, “hay incertidumbre y temor a que siga subiendo el precio”.

Ante góndolas vacías y remarcación de precios, como así también que no coincida en precio de exhibición con el de la caja, desde la Subsecretaría de Comercio de Corrientes, ya labraron actas y piden a los clientes que tomen fotografías y denuncien ante esta entidad.