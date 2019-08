Trump, con interés en comprar Groenlandia, pero afirman que la isla “no está a la venta”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus asesores en la Casa Blanca que averigüen si es posible comprarle Groenlandia a Dinamarca, informaron ayer varios medios estadounidenses. El Gobierno danés emitió un comunicado en el que aseguró: “Por supuesto que no está a la venta”. Estas informaciones indican que Trump ha mencionado la cuestión varias veces en las últimas semanas durante reuniones y cenas.

“Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos, y vemos esto como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos. Por supuesto, Groenlandia no está a la venta. Debido al carácter no oficial de las noticias, el gobierno de Groenlandia no tiene más comentarios que hacer”, sostuvieron las autoridades locales en un comunicado difundido este viernes.

El diario The Washington Post señaló que en la Casa Blanca ya se ha discutido sobre la legalidad de la hipotética compra, del proceso para incorporar un territorio con su propio gobierno y también de dónde saldría el dinero para la adquisición.

La cadena televisiva CNN, por su parte, anotó que Trump, un multimillonario que hizo su fortuna en el desarrollo inmobiliario, pidió al abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, que estudie la posibilidad.

Ambos medios comentaron que los asesores de Trump están divididos entre los que creen que el mandatario habla seriamente de comprar Groenlandia, y los que consideran que se trata de un capricho pasajero.

Las versiones de los medios, recogidas por la agencia de noticias EFE, no aclaran cuál es el motivo por el que Trump estaría interesado en la compra de Groenlandia, aunque algunos especulan con sus recursos naturales y otros con su importancia geoestratégica por su cercanía al Artico.

Groenlandia es una isla ubicada en América del Norte, al noreste de Canadá, y cubierta por hielo en un 75% de su superficie.

Sus 2,1 millones de kilómetros cuadrados hacen de ella la mayor isla del mundo, aunque habitada por tan sólo unas 56.000 personas, en su mayoría de etnia Inuit.