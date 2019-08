Gobernadores peronistas y afines ajustan un pedido por compensaciones

Luego de conocerse el paquete de medidas para frenar la inflación y mejorar parte de los ingresos de los ciudadanos, tras la devaluación, los gobernadores peronistas y de fuerzas locales afines elaboran un documento para solicitar una compensación al Gobierno nacional. Esto debido a que los anuncios incidirán en el reparto de coparticipación a las jurisdicciones.

Según publicó ayer Ambito Financiero, la estrategia incluye el despliegue, este miércoles, de reuniones entre mandatarios y ministros de Economía del país. Una de ellas, de titulares de Ejecutivos provinciales, se realizará a las 11.30 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI); y otra, de titulares de las carteras económicas, en la Comisión Federal de Impuestos.

Ministros de economía

La segunda reunión, la de los ministros, estaba agendada previamente y con temario no ligado directamente a esta coyuntura. Pero se prevé otro encuentro en este marco para analizar el impacto de los anuncios en las provincias. Si bien fueron invitadas las jurisdicciones de Juntos por el Cambio, desde Corrientes aún no hubo confirmación oficial. “Los correntinos somos corajudos y cada vez que hubo que poner el pecho, lo pusimos”, dijo el gobernador Gustavo Valdés este fin de semana sobre la coyuntura, sin embargo, aún se desconoce cuál será la postura frente a posibles pedidos conjuntos de compensaciones. Entonces, el mandatario agregó sobre eventuales relaciones con la oposición: “Las luchas fratricidas no conducen a nada”.

El encuentro en el CFI será una oportunidad para los ministros de Economía, de lograr un acercamiento con funcionarios nacionales.

Por otra parte, en el seno de las carteras económicas provinciales remarcan que no están en contra de “una medida a favor de inyectar más dinero al bolsillo de los argentinos”. Pero ensayan propuestas para “reparar” la inesperada poda de fondos. En esa línea, algunos sugieren el formato que implementó el Gobierno nacional el año pasado: una asistencia extra -en ese caso, de $4.125 millones en cuotas cuando se eliminó el Fondo Sojero.

Por otra parte, el Gobierno nacional recibirá a los mandatarios de provincias petroleras y a las empresas del sector, en el marco de la tensión disparada por otras de las medidas de Mauricio Macri, que congeló el precio de las naftas por 90 días.