La fiscal pidió cuatro años para el endoscopista y tres para la anestesista

Luz Castany, la fiscal en el juicio por la muerte de la legisladora porteña y periodista Débora Pérez Volpin, pidió hoy en la última jornada del juicio "4 años de prisión más costas y 10 años de inhabilitación" para el endoscopista y "3 años en suspenso e inhabilitación de 10 años" para la anestesista.



Castany aseguró que se trata de "los casos más gravosos de negligencia" en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de Capital Federal, que encabeza el juez Javier Anzoátegui.



"Ambos cometieron una infracción al deber de cuidado. No advirtieron el peligro de lo que estaban haciendo cuando debían representárselo", indicó la fiscal, quien tomó la palabra tras el alegato de la querella, que solicitó 4 años y cinco meses de prisión para el endoscopista Diego Bialolinkier y 3 años en suspenso para la anestesista Nélida Puente.



Amos participaron del procedimiento médico que se realizó el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, durante el cual murió Pérez Volpin, y llegaron al juicio imputados por homicidio culposo.



La defensa pidió la absolución



Eduardo Gerón, abogado de la anestesista Nélida Puente imputada por "homicidio culposo" junto al endoscopista Diego Bialolenkier por la muerte de la legisladora porteña y periodista Débora Pérez Volpin, pidió la absolución de su defendida, durante la última jornada del juicio.



"Puente no ha violado el deber de cuidado, lo que hizo no se encuadra en el delito de homicido culposo", dijo en su alegato el defensor.



Gerón señaló que "ninguna maniobra de la doctora fue causa eficiente para la producción del evento. Ella no podía sospechar que quien estaba actuando al lado de ella (Bialolenkier) lo estaba haciendo mal".



Además, insistió en destacar que la médica "no desatendió a la paciente, se quedó al lado de ella asistiéndola" y dijo que "es mentira que no detectó rápidamente el estado de la paciente".



Detalló que "las maniobras de reanimación fueron correctas. Incluso el proceso lo empezó la anestesista", que "la quiso entubar cuando ya la paciente estaba hinchada y no pudo".